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預防諾羅病毒來襲　亞東醫院提供七大守則因應

▲亞東醫院感染科醫師蔡茂松指出，對身體健康者，諾羅病毒病不會造成大的危害，無須恐慌。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院感染科醫師蔡茂松指出，對身體健康者，諾羅病毒病不會造成大的危害，無須恐慌。（圖／亞東醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-24 14:58:05

根據疾病管制署急診就醫監測的資料顯示，今年的228連假後，急性腸胃炎開始在全國流行，每一週逾10多萬人腹瀉就醫，檢測出的病原多為諾羅病毒（Norovirus）感染；亞東醫院特提供七大守則，讓民眾來防範諾羅的病毒。

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亞東醫院感染科醫師蔡茂松表示，諾羅病毒是單鏈的RNA病毒，無套膜，屬於人類杯狀病毒家族中的一員，一年四季都會造成感染，主要流行季節為11月到隔年3月間；諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉而全身性的症狀如頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，大多數人症狀通常不超過3日，只要能適當的補充流失水分，給予支持性治療都能在數天內改善。

蔡茂松說，諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可是人與人的直接接觸傳染，或食用被病人糞便所污染的飲水或食物而感染，若吸入嘔吐所產生的飛沫，也可能感染；諾羅病毒對人類易感受性高，少量病毒就可以造成感染，且諾羅病毒可以在下受污染的水、食物或環境中存活一至數天，造就諾羅病毒發生集體感染的特性，其中約有一半的病人會有發燒。

蔡茂松提醒民眾，嚴格的遵守七項個人和食品衛生習慣，包括「勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前」、「徹底清洗水果和蔬菜」、「徹底地煮熟食物」、「不需烹煮的食物應該儘快食用完畢」、「食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中」、「被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄」、「避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者(廚工)，應於症狀解除至少48小時後才可恢復工作」，才能預防諾羅病毒。

蔡茂松指出，由於諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手，環境清潔需要較高濃度（0.1%）的稀釋漂白水，若是處理嘔吐物及排泄物，建議使用（0.5%）的稀釋漂白水；對身體健康者，諾羅病毒病不會造成大的危害，無須恐慌，但如果家中有老年人、嬰幼兒、慢性病、腎或心臟病疾患，則較易發生嚴重的病例，若出現相關症狀還是要進速就醫。
 

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