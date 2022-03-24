預防諾羅病毒來襲　亞東醫院提供七大守則因應

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蔡茂松說，諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可是人與人的直接接觸傳染，或食用被病人糞便所污染的飲水或食物而感染，若吸入嘔吐所產生的飛沫，也可能感染；諾羅病毒對人類易感受性高，少量病毒就可以造成感染，且諾羅病毒可以在下受污染的水、食物或環境中存活一至數天，造就諾羅病毒發生集體感染的特性，其中約有一半的病人會有發燒。
蔡茂松提醒民眾，嚴格的遵守七項個人和食品衛生習慣，包括「勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前」、「徹底清洗水果和蔬菜」、「徹底地煮熟食物」、「不需烹煮的食物應該儘快食用完畢」、「食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中」、「被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄」、「避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者(廚工)，應於症狀解除至少48小時後才可恢復工作」，才能預防諾羅病毒。
蔡茂松指出，由於諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手，環境清潔需要較高濃度（0.1%）的稀釋漂白水，若是處理嘔吐物及排泄物，建議使用（0.5%）的稀釋漂白水；對身體健康者，諾羅病毒病不會造成大的危害，無須恐慌，但如果家中有老年人、嬰幼兒、慢性病、腎或心臟病疾患，則較易發生嚴重的病例，若出現相關症狀還是要進速就醫。