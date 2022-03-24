男星曾是護理師！遭同學嚴重霸凌 天天關浴室30分鐘
全球突破16億次收聽量，擁有超高人氣的亞裔創作才子凱西（keshi），可以說是近幾年最流行曲風Lo-Fi Hip Hop的代言人，還曾因取樣Karencici的歌曲《thoughtboutu》，創作成全新歌曲《B.Y.S.》在台灣引起熱烈討論，終於凱西將推出首張專輯《加百列／GABRIEL》，他先前卻在專訪中透露自己曾因為愛唱歌而遭霸凌的辛酸過去。
越南裔的凱西自小在美國德州出生長大，12歲時因爺爺送他一把吉他而開啟了音樂之路。如同許多新生代音樂人一般，他利用網路自學樂器與創作，但15歲時卻因為愛唱歌而被同儕嚴重霸凌，凱西回憶：「那時我不想在任何人面前唱歌，連家人都不想，而唯一讓我感到可以安全高歌的地方就是浴室。」那時凱西每天會把自己關在浴室30分鐘以上，只為了細細雕琢自己的歌唱技巧，在不斷練習之下凱西習得唱歌之道，走過霸凌後他現在自信說道：「這就是最厲害的復仇故事！」
凱西在正式出道前曾擔任兩年的腫瘤科護理師，工作期間他也在音樂平台SoundCloud上發表創作，逐漸累積一票死忠粉絲，最後他毅然決然離職，全職投入自己最熱愛的音樂創作。從初期在SoundCloud上只有20位粉絲，到現在IG已經有132萬人追蹤，去年更參與漫威大片《尚氣與十環傳奇》原聲帶，6月即將開跑的北美巡演也全部完售。