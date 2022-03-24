COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男星曾是護理師！遭同學嚴重霸凌　天天關浴室30分鐘

▲凱西曾被同學霸凌。（圖／環球唱片提供）
▲凱西曾被同學霸凌。（圖／環球唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-24 15:43:47

全球突破16億次收聽量，擁有超高人氣的亞裔創作才子凱西（keshi），可以說是近幾年最流行曲風Lo-Fi Hip Hop的代言人，還曾因取樣Karencici的歌曲《thoughtboutu》，創作成全新歌曲《B.Y.S.》在台灣引起熱烈討論，終於凱西將推出首張專輯《加百列／GABRIEL》，他先前卻在專訪中透露自己曾因為愛唱歌而遭霸凌的辛酸過去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南裔的凱西自小在美國德州出生長大，12歲時因爺爺送他一把吉他而開啟了音樂之路。如同許多新生代音樂人一般，他利用網路自學樂器與創作，但15歲時卻因為愛唱歌而被同儕嚴重霸凌，凱西回憶：「那時我不想在任何人面前唱歌，連家人都不想，而唯一讓我感到可以安全高歌的地方就是浴室。」那時凱西每天會把自己關在浴室30分鐘以上，只為了細細雕琢自己的歌唱技巧，在不斷練習之下凱西習得唱歌之道，走過霸凌後他現在自信說道：「這就是最厲害的復仇故事！」

▲凱西將推出個人首張專輯。（圖／翻攝凱西IG）
▲凱西被同儕霸凌。（圖／翻攝凱西IG）
凱西在正式出道前曾擔任兩年的腫瘤科護理師，工作期間他也在音樂平台SoundCloud上發表創作，逐漸累積一票死忠粉絲，最後他毅然決然離職，全職投入自己最熱愛的音樂創作。從初期在SoundCloud上只有20位粉絲，到現在IG已經有132萬人追蹤，去年更參與漫威大片《尚氣與十環傳奇》原聲帶，6月即將開跑的北美巡演也全部完售。

▲凱西將推出個人首張專輯。（圖／環球唱片提供）
▲凱西將推出個人首張專輯。（圖／環球唱片提供）

女星班機緊急迫降！飛機被雷擊　可怕畫面曝光

龍千玉唱一唱「發生命案」　全場混亂無奈被辭退

林志玲被黑道逼吃飯　邱瓈寬「一通電話」營救成功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀