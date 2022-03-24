巷仔內／入侵烏克蘭變持久戰！要蒲亭下台仍是幻想？

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著，在莫斯科魯茲尼基體育館18日舉行的愛國集會上，蒲亭演說時，一度遭俄國國營電視台暫停播放，改播先前預錄的愛國歌曲影片，但沒過多久畫面就又切回蒲亭，引發議論。對此克里姆林宮發言人事後則解釋，單純是因為技術問題，沒有其他特殊原因。
此外，立場親克里姆林宮的俄羅斯《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda），21日曾引述俄國國防部聲明，指出在對烏克蘭的軍事行動中，有超過9千名俄軍戰死，另有1萬6153名士兵受傷。上述數字在數分鐘後的修改版中被火速移除，只保留烏克蘭軍方設施及軍備被破壞的情況，但原始版截圖已在網路上流傳，有人猜測這次報導的傷亡數據，不排除是反戰或親烏分子偷偷上傳的，質疑內情並不單純。
對外關係部分，近日有德媒披露，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）搭乘專機飛往中國，卻在途中被緊急召回，人都快飛到北京了卻被召回，也讓人懷疑，是北京不想接待蒲亭的外交部長，還是因為蒲亭的後院起火了？對此中俄外交部事後則雙雙出面駁斥。
最後，就是有越來越多人跳出來說，蒲亭政權終將更迭，因為年輕世代早已看膩電視上20多年來都是同一張臉，而蒲亭對烏克蘭的侵略確實加速了這類進程；甚至有外媒引述情報機構消息，俄羅斯的菁英正在密謀除掉蒲亭，下毒、突然發病、意外事故都在選項之列。還有人留意到，包含俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）在內的多位高官，已將近2週沒有公開露面，懷疑是因觸怒蒲亭、被質疑作戰不力，甚至被當成是洩密給敵方的內鬼，而集體「被失蹤」。
前述所有事件，也許都可說是湊巧、是獨立事件，或是有些根本不曾發生，但無風不起浪，戰爭勞民傷財，國際制裁更是重創俄國經濟，拖越久，不只對烏克蘭，對俄羅斯的負面影響也會持續。不過問題來了，即便真的有反對勢力、俄國人民生活確實受到打擊，要蒲亭因此下台，可能嗎？
若單純以戰爭的輸贏來看，擁有核武器的攻擊者基本上是安全的，在沒有其他軍事或擁核大國直接介入的情況下，俄國輸掉戰爭的機率相當低，這意味著蒲亭不太可能需要為了戰敗負責。俄羅斯的危險在於它是個擁有核武的國家，只是它至今還沒有真正使用，反觀烏克蘭則缺乏這些武器來進行威懾攻擊（已於1994年加入《核武禁擴條約》時放棄），如果烏克蘭也擁有核武，俄國的入侵應該就會三思而後行。
更現實的來說，對於被夾在大國博弈之間的國家，或許可以從烏蘭危機中學到3點。第1，擁有核武不是件壞事，無論是為了擴展自己的領土，還是僅僅為了自保；第2，把自己的核武拱手相讓或放棄，好處未必多過壞處；第3，依賴條約、備忘錄、保證和聲明，意義並不大，即使它們得到了世界上最強大國家的批准，具有法律約束力和支持力。
若以俄國國內的政治情況來看，這場戰爭固然給蒲亭政權帶來了新的壓力，無論是菁英還是大眾層面，但事實仍是，蒲亭領導的俄羅斯是個高度專制國家，對政變和革命設置了強大的保護欄，俄羅斯沒有像樣的反對黨，蒲亭也沒有夠力的對手，這些人不是被暗殺，就是被關或流亡海外，而所謂的寡頭、超級富豪則大多與蒲亭關係匪淺。
蒲亭被推翻的可能性，若跟1個月前相比，可能是有比較高一點，但這位俄羅斯領導人畢竟花了數十年的時間，讓他的政權更經得起政變考驗。過去20多年，蒲亭及其盟友不斷收緊一切潛在威脅，逮捕或殺害異議者，向公眾灌輸恐懼，壯大反間諜和內部安全部門；而在眼下的烏克蘭危機期間，從迅速加強鎮壓力道、應對反戰聲浪、關閉反對派媒體、到切斷社交平台的各種策略，都證明了蒲亭政權的強硬實力。
儘管俄國陸續都有反戰示威發生，但根據哈佛大學知名學者錢諾斯（Erica Chenoweth）的研究數據，至少要有約3.5%的人口參與抗議活動，才能推動政府做出某種讓步，在俄羅斯，這大約相當於500萬人，但目前俄國境內的抗議活動，都沒有達到這種規模，也很難期望有機會達到，因為現在的俄羅斯，也無法組織持續性的集體抗議活動。
不論是政變、街頭示威還是暗殺，要蒲亭因此下台的機率，目前並不算高。不過，就像當初也有很多分析認為不會開戰，或是一旦開戰歐美不會幫烏克蘭，結果現在挺烏的自由之風卻吹到各地一樣，國際政治瞬息萬變，而且強人如蒲亭，已在權力之巔上待了20多年，沒有人可以永遠順風順水，如果這場戰爭對蒲亭造成的災難，遠比原先想像的更嚴重，那麼即使是最根深蒂固的獨裁者，亦有可能失去對權力的掌控。