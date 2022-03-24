統一將收購家樂福？內部都不知情 「JASONS」5月先改名
日前外媒彭博報導，統一集團在未來數周內，將以19億美元（約新台幣540億元）買下台灣家樂福。不只全聯董事長林敏雄表示「看報紙才知道」，家樂福今（24）日舉辦春酒活動，面對媒體追問，家樂福資產與開發暨公共關係總監徐良彬表示，連內部對併購案都不知情，倒是連鎖超市JASONS最快今年5月就會先完成改名。
家樂福在2020年以9700萬歐元（約新台幣32億元）收購Dairy Farm集團在台惠康百貨所有股份，包含199家頂好、25家JASONS超市。頂好已陸續改名為家樂福超市，而JASONS的品牌授權則至今年10月到期。徐良彬透露，最快4月底、5月初就會公布JASONS的「新名字」。
對於外媒爆出統一併購家樂福的消息，徐良彬坦言，外媒消息通常都比較快，內部員工到昨天對於併購案都不知情，目前也沒有最新進度。而連鎖超市JASONS因為品牌授權將到期，預計5月完成品牌改名，不過為了配合百貨檔期動工，內部設計及商品調整要到10月、11月才會改裝完成。
JASONS新名同樣以英文命名，家樂福僅透露是歐洲語言的單字，寓意和「幸福」有關。目前全台共68間家樂福量販店、249間家樂福超市，以及25家JASONS超市。徐良彬補充，JASONS超市未來仍維持高檔超市的定位，和家樂福的客層區分。