只懂吃嵜本？日生吐司始祖「乃が美」登台 搶買秘訣曝光
不同於傳統吐司的綿軟溫潤，被形容為「好吃到流淚」的日本生吐司在台引發熱潮，自從2020年嵜本SAKImoto進軍台灣後，更是掀起網路熱論及排隊盛況，連帶興起台日「精品吐司」競爭，日本鳥取高級食パン専門店TREES BREAD、平崎吐司Hirasaki shokupan、一覺吐司 Ichisatori Bakery、niko bakery日香高級吐司專門店等，都是常攻佔各大排行榜的名店。今（24）日來自日本大阪的生吐司始祖「乃が美」（乃賀美）正式開幕，《NOWnews今日新聞》現場直擊搶買人潮不斷，為大家揭曉每日限量供應的生吐司出爐時間，快記下搶買秘訣。
在日本擁有238家分店，曾創下單日賣出超過9萬條生吐司的傲人成績，日本大阪的生吐司始祖「乃が美」（乃賀美），首家海外門店插旗台北統一時代百貨1樓，3/21展開試營運後便造成民眾搶購，今天正式開幕，一早尚未營業就有人潮在門口排隊。
2013 年，乃が美(乃賀美)「生」吐司於是誕生， 自此 5 年內開設了超過 100 家分店，更在 2018 年達成了年度營業額達 100 億日圓的目 標，迄今，在日本已經有著 238 家分店，共同為了「生產品質最佳的生吐司」的目標 持續努力。
創辦人阪上雄司社長偶然探訪養老院時，聽長輩提及吐司太硬、不好入口又很難咀嚼，便有了打造「每個人吃了都會微笑的魔法麵包」的念頭。「乃が美」的「生」吐司，純粹自然，使用100%自家製小麥粉，加入鮮奶油、奶油、蜂蜜，不加雞蛋，引出食材最原始的風味，麵包體雖然紮實但口感相當濕潤，既蓬鬆又吃得出彈性，有著「日本第一生吐司」的美譽，號稱「手撕更好吃」及「不用烤，更美味」兩大特色。
由於生吐司的製作相當費時，必須依照每天濕度細膩調整，因此「乃が美」特別派出烘焙技術長角田大喜來台坐鎮。而且生吐司出爐後還需靜置一段時間才能進行包裝與販售，更嚴謹地將烘烤狀況不夠完善的成品給淘汰，因此業者不敢誇下海口保證每日供應數量，只敢保守估計每日努力生產3～5百條。建議想要購買的民眾可以鎖定每日11、13、15、17點，四個出爐時段來排隊外帶。
為搭配生吐司，「乃が美」特別研發選用日本國產新鮮水果製成的嚴選果醬，一次引進臍橙、藍莓及草莓三種口味。偷偷透露，現場還發現隱藏版商品「乃賀美吐司酥塊」，喜歡咀嚼口感的民眾可以品嚐看看。