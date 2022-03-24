險錯過1.6億頭獎！30多歲家庭主婦養牌2年 這樣投注法
去（2021）年10月15日開在台南市1.64億元大樂透頭獎，由2注分得，每注抱走0.82億元，領獎期限至今年1月17日下午5點截止，而中獎人趕在最後一天進線台灣彩券公司領獎，而且2注都是同1人中獎。只是大家也質疑怎可能一個號碼買2注？台彩董事暨發言人黃志宜今（24）日透露，中獎人是30多歲家庭主婦，平時要照顧2名年幼小孩，這次是在不同天連買10期，而且自選與電腦都有，結果養牌兩年的自選號中了頭獎，只是先收起來加上太忙，直到領獎最後一天，在找水電繳費單時才看到彩券，馬上用手機對獎發現中頭獎，再去彩券行確認，才在最後一刻領到獎。
黃志宜說，這名中獎人是台南市人，還是一名家庭主婦，平時要照顧2名還在念幼稚園的小孩，但也因為平日忙著照顧小孩，沒有馬上對獎的習慣，她原本是把彩券放在電腦旁，後來怕小孩玩時弄丟，就先收起來，結果放著放著就忘了，直到領獎期限最後一天今年1月17日下午3點15分，她都還不知中獎，直到在找水電費繳費單，才發現有一疊疊彩券在旁邊，才用手機APP開始對獎，結果發現中了頭獎。
只是，她當時還不太相信自己中頭獎，所以又拿去投注站對獎，在確認中獎後，投注站也協助與台彩客服連絡，而且在接近下午4點才進線，台彩驗證確定沒錯後，就請中獎人到鄰近分行辦理領獎手續。黃志宜說，這名中獎人真的到最後一天最後一刻，才滑疊成功領到獎金，整個領獎過程真的太精彩了。
至於有人質疑怎可能1組號碼買了2注，黃志宜也透露中獎人的買法，她是在9月17日花1000元連買10期大樂透，每期100元，自選1注、電選1注，買完後在9月21日又連續買了10期，這次每期花200元，50元自選、150元電選，結果是自選號中了，因為自選都是同一組號碼，當然2注都是她得的，據中獎人表示這組號碼已養了2年，而中頭獎的事也有跟先生說，並與先生一起來領獎。