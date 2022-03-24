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台灣女婿創甜點店　用新加坡元素衝擊消費者味蕾

▲劉洺愷於去年7月，決定傳承爺爺的創業精神，不畏新冠疫情毅然創業。（圖／翻攝自Ah Bee Cakery臉書粉絲專頁）
▲劉洺愷於去年7月，決定傳承爺爺的創業精神，不畏新冠疫情毅然創業。（圖／翻攝自Ah Bee Cakery臉書粉絲專頁）

記者李澍/綜合報導

2022-03-24 16:30:002022-03-24 16:44:03

在淡水的一隅，明亮通透的落地窗可看到室內斗大的「Ah Bee Cakery」招牌，甜點工作室老闆是來自新加坡的台灣女婿劉洺愷。他在偶然之下，踏入甜點烘焙領域，至今已有10年光景。去年7月，他決定傳承爺爺的創業精神，不畏新冠疫情毅然創業，要結合兩國特色食材，讓消費者吃出文化融合後的甜點新風味。

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小小的工作室內，劉洺愷正在一步一腳印打造自己的甜點夢。提到工作室名稱的由來，他說，「Ah Bee」是爺爺的小名，爺爺在新加坡成立的裝潢公司就是用這個名字，為了延續爺爺創業的精神，所以沿用了爺爺公司的名稱。

談到自己踏入甜點領域的契機，劉洺愷坦言「實屬偶然」；他表示，國中時期不愛讀書，是家長眼中的問題學生，直到報名了學校提供的短期烹飪課程，才開始找到學習的方向。

劉洺愷進一步說，課程中，從墨西哥料理到西餐都有涉略，但真正啟發他對烘焙興趣的，竟然是一塊小小的布朗尼；他解釋，「僅幾個食材就能做出那麼好吃的蛋糕，當時的我相當驚艷；另外，因為首次做布朗尼就獲得家人的認同，相當有成就感，後來就開始上網學習，嘗試做出不同的布朗尼」。

正是這次的經歷，讓他在畢業後，決定報名新加坡酒店協會成立的酒店與旅遊管理學院（The International Hotel & Tourism School），正式投入烘焙學習。

畢業後，劉洺愷經歷了飯店、精品蛋糕店、咖啡廳的工作，最終，在被前東家外派到台灣的第2年，因理念分歧，決定落腳台灣，創立自己的甜點品牌，而這比他自己預設的創業時間早了5、6年。

提到自己甜點的特色，劉洺愷分享說，在甜點中有加入東南亞的元素，像是用斑蘭葉製作香蘭蛋糕（又稱綠蛋糕）；此外，還計劃要開發椰糖風味的甜點，也嘗試要加入娘惹糕的元素；甚至，叻沙、海南雞口味的鹹餅乾也在研發名單中。

不過，他也說，上面提到的口味新加坡其實都有在賣，但製作過程費工費時，也不見得符合台灣人的口味，考慮到台、星兩國飲食文化差異，應該會先以抽獎、贈送的方式試水溫；畢竟，Ah Bee Cakery的市場還是以台灣人為主。
 


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