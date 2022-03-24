高雄某高中一人確診　預防性停課三日

已經多日沒有本土確診個案的高雄，今（24）日一口氣暴增13名確診，高雄市長陳其邁則臨時取消上午既定行程，在上午11點半就召開防疫記者會說明狀況，且下午又再度召開防疫記者會，慎重程度前所未有，陳其邁表示，出現一名確診者的高雄某高中經過一上午的採檢、檢驗，已經檢驗完成的2,413人都是陰性反應，該校自即日起預防性停課三日。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市今天公布13例確診，為職場群聚事件，衍伸家屬2人確診，目前分成第一圈密切接觸者、第二圈家人、第三圈社區接觸者共匡列250人，除了13名陽性個案和25人仍在篩檢中之外，其餘212人都是陰性。
高雄市教育局長謝文斌則表示，前鎮職場感染衍伸出的家庭傳染，在今天凌晨一點半確定高雄某高中有一名學生確診後，就決定全校師生進行採檢，早上7點多就在學校召開應變會議，醫療團隊8點多就開始採檢，一直採檢到11點多完畢，目前除了該名確診的學生之外，未發現其他新增的確診案例。
謝文斌說，目前已完成該校全校師生採檢並成立關懷中心，教育局人員也會針對學生隔離部分做關懷，同時也有召開說明會向家長說明，並宣布即日起會預防性停課三日，期間若無相關症狀，下周一3月28日就可以復課，並進行第二次採檢確保師生健康，停課與隔離期間也會請學校啟動線上學習，學生停課不停學，3月28日原本學校有安排新生報到，也調整至3月29日辦理，亦可採線上或電話報到等多元方式，相信學生家長都可以放心。
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