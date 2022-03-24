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台南＋1！最新確診足跡曝　每天搭台鐵通勤往返高雄

▲台南市政府公布最新確診者足跡，呼籲曾搭乘同班次台鐵的民眾，主動領取家用快篩自我檢測。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡，呼籲曾搭乘同班次台鐵的民眾，主動領取家用快篩自我檢測。（圖／台南市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 15:57:54

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布新增15位本土COVID-19確診病例，其中一例案22455住在台南，為高雄職場群聚相關染疫者，家住台南但在高雄上班，台南市政府也公布了最新確診足跡，包括多班通勤往返高雄的台鐵列車，呼籲曾搭乘相同班次的民眾，儘速主動領取家用快篩自我檢測。

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台南市長黃偉哲在防疫記者會上表示，案22455為住在永康區的50多歲男子，因高雄市案22394確診而被匡列為居家隔離者，3月22日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，未就醫也未自行服藥；被匡列進行居家隔離、安排採檢後陽性確診，Ct值15.5。

黃偉哲表示，案22455於可傳染期間活動範圍幾乎皆在公司或家中，最需要注意的就是他每天固定搭乘台鐵列車通勤往返於台南高雄，請曾搭乘同班次列車的民眾，特別提高警覺，儘速主動領取家用快篩試劑進行快篩，並落實自我健康監測。

台南市政府公布的確診足跡如下：

▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡，呼籲曾搭乘同班次台鐵的民眾，領取家用快篩自我檢測。（圖／台南市政府）
▲台南市政府公布最新確診者足跡，呼籲曾搭乘同班次台鐵的民眾，領取家用快篩自我檢測。（圖／台南市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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