2週內戰敗收場？俄軍資源耗盡　台灣也成關鍵因素

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魯斯塔姆扎德19日在俄羅斯獨立YouTube頻道「Newsader」針對俄烏戰爭狀況進行分析，並指出俄羅斯入侵烏克蘭是相當欠缺準備的瘋狂策略。
俄烏戰況令人擔憂
魯斯塔姆扎德認為，俄羅斯的軍力以及武器數量使之成為世界第二大軍事強權，但是在戰略方面卻仍是二戰思維，卻不使用精確制導武器，仍是以步兵和坦克作為進攻主軸。反觀烏克蘭，在地面戰術仍有機會，若避開近距離戰鬥改採防禦戰，在戰略上是正確的。因俄羅斯過於低估烏克蘭軍民的抵禦能力，「特殊軍事行動可能將會以失敗收場」。
俄羅斯軍隊自南北兩側入侵烏克蘭，目前北方損害過多，已經轉為防守轉態，可能很快就會敗北，反而是南邊的俄軍能獲得克里米亞及海岸線的補給。
俄羅斯因經濟制裁而削弱
在俄羅斯發動入侵行動後，就與原先的俄羅斯不同，被強烈的經濟制裁漸漸削弱。專家預估俄羅斯在一個月後又是一個無法被精準預估的光景，再加上戰時軍費是和平時期的10倍之多，俄羅斯在受到制裁的情況之下，恐怕無法負荷高額的戰爭負擔，經濟狀態很有可能會陷入相當艱難的處境。
俄羅斯在前線補兵到預備役
此外俄羅斯還面臨軍力不敷使用的問題，若俄羅斯不發布動員令，就算召集外國基地的人員，兵力頂多只有3至4萬人。俄羅斯正在計劃從亞美尼亞第102基地等其他區域調軍，另外還傳出軍校學生也被派往前線，但似乎已全軍覆沒。即使許多人認為他們會從敘利亞召集傭兵，但敘利亞傭兵不擅長跟一般兵用戰車作戰，頂多只能進行游擊戰。
相較之下，烏克蘭軍的裝備、兵器和彈藥豐富，志願軍也訓練有素，擁有在頓巴斯等地區的實戰經驗。最後俄羅斯可能只能發布總動員令，或是與烏克蘭進行停戰協議。
違背常規的作戰方式
俄軍的士兵和將領不了解其為何而戰，導致士氣低迷。另外俄軍目前在前線的死亡人數恐達1萬2千人，即使兵源還能設法調度，但無法在短期內補充損壞的武器，在這段期間俄軍已經失去了100架航空器及大量裝甲車，如果沒有航空戰力支援，步兵和戰車部隊的攻擊力和防禦力也會大減，但光是飛行員的訓練就得花上1年，航空戰力在短時間之內難以恢復。而烏克蘭則用刺針飛彈成功封鎖6000公尺以下的空域，並且持續獲得飛彈補給。
電子元件將耗盡
在各種制裁與禁運之下，俄軍無法輸入台灣製的GPS接收器，而這個關鍵電子元件一旦用完，再過2週左右，俄羅斯可能會面臨連飛彈都打不中的窘境。因電子元件幾乎是台灣製或是中國製，若是庫存用盡，將會有重大影響。
雖然經濟制裁對俄羅斯來說多少造成效果，但是完全禁運能源才是俄羅斯的痛點。俄羅斯在目前的經濟制裁下還是可以打，但若想停戰，就只能對能源徹底禁運。畢竟俄羅斯是個大國，就算貧困也至少能撐10年。
使用核彈的戰術可能性約五五波
俄羅斯使用核彈的可能性約五五波，且會將損害限制在2平方公里左右。但若是動用核武，以美國、北大西洋公約組織（NATO），終將不會以核武回應，因為俄羅斯擁有名為「死亡之手」的核飛彈反擊系統在偵測到遭受核彈攻擊的瞬間，就會自動進行反擊，屆時可能會讓地球因此毀滅。
俄烏戰爭的走向
問題癥結點在於，如果烏克蘭軍收復所有的國土，也難以在位於烏克蘭東南部的頓內茨克（Donetsk）地區擊退俄軍。而俄軍在南北戰事失敗後應該會提出停火和談，但不可能放過分離地區，屆時就得看烏克蘭是否願意妥協，若俄羅斯發布全面動員令，這將成為一場漫長的戰役。