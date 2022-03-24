北韓頻射飛彈！習近平「史無前例」與尹錫悅安排雙邊通話
本月韓國總統大選在疫情中落幕，準總統尹錫悅靠著不到1%的差距險勝執政黨推出的候選人李在明，正率領團隊準備政權交接、轉移總統府位置等事宜。根據韓媒報導，照尹參選期間的政見來看，韓媒認為尹錫悅將率領韓國更靠近美國等西方國家選擇不親中。其發言人今卻突然宣布，中國國家主席習近平本周將史無前例的與候任總統尹錫悅通電話，對話內容吸引各界關注。
根據《韓聯社》報導，韓國候任總統尹錫悅陣營發言人金恩慧於記者會上表示，尹錫悅將在本週與習近平通電話，按照過去中方慣例，習近平往往會等到該國元首任期正式開始後，方才安排與其通話；尹錫悅以「準總統」之姿與習近平通話，實為史上首見。
報導指出，尹錫悅與習近平本週的通話料將針對雙邊關係發展進行討論，其中更會針對兩韓問題、亞太局勢進行溝通。此前，尹錫悅的競選政策著眼於「安保靠美國，經濟靠中國」，施政重點可能為韓美同盟、擴大加入四方安全對話（Quad），在外交、軍事、國防等角度來看，中韓關係恐陷僵局。
然而，北韓領導人金正恩在今年卻放話將重啟核試驗、洲際彈道飛彈試射，更在短短三個月內發射10次以上的「火力展示」。分析認為，朝鮮半島局勢緊張與中韓關係丕變可能是習近平破例安排與尚未正式就職的尹錫悅通話的關鍵考量。
值得關注的是，尹錫悅在當選後已先後與多國元首通電，如美國總統拜登（10日）、日本首相岸田文雄（11日）、英國首相強生（14日）、澳大利亞總理莫里森（16日）、印度總理莫迪（17日）與越南國家主席阮春福（23日）。明顯有意向美國、澳洲、日本、印度組成的「四方安全對話」（Quad）聯盟示好，其參選期間明確的「親美日、抗中朝」外交立場是否會因為與習近平通話有所轉變相當耐人尋味。