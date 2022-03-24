高雄新增13確診　陳其邁︰某高中暫無新個案請家長放心

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陳其邁也特別感謝防疫過程裡大家的配合，尤其該所高中的同學和家長。目前採檢狀況，學校的報告出爐1600多位都無確診個案，市府將持續加強監測，請各位家長放心，因為大多數同學都已打兩劑疫苗，也建立某種程度群體保護力，對於預防重症或住院有幫助，請家長放心。
化工廠群聚傳染後續採檢，累計至下午2點，學校教師員工學生共2413人，除了809位檢驗中，目前觀察來看，屬於感染初期，學校採檢1600多位已經出來的都是陰性。另針對班級的前、後各一班列為第一波優先採檢部分，共115位師生也是陰性，其他採檢會在今天傍晚陸續出爐。
陳其邁說，這波屬於剛發病，潛伏期短、CT值接近，職場內有共同感染源，推測是其中一位較早發病同仁，另一位3月13日有參加喜宴，當時10桌左右賓客，有些人是從風險地區來的親友（兩位確診以上），希望詳細感染源可以很快釐清。
隨後，簡任技正潘炤穎公布最新染疫足跡指出，今天下午新增案22455足跡，這名外縣市居住者，因工作關係通勤台南與高雄，18日曾經搭乘台鐵莒光號501車次從台南前往高雄，此外，固定搭乘的班次為下午5時43分大橋往高雄的3117區間車，以及高雄晚間7時28分往台南的台鐵自強號374車次。
另外，案22456與22457，新增三民區老周168小吃熱炒店、果貿來來豆漿店及三民第一公有零售市場。潘炤穎也表示，化工廠職場群聚，衍伸家族2人確診，目前已經匡列到第三圈，總採檢人數為250人，其中有13人確診，212人採檢結果陰性，目前仍有25人檢驗結果尚未出爐。
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