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蔣萬安民調下滑　林鶴明分析：藍議員逐漸倒向柯文哲

▲國民黨立委蔣萬安爭議不斷，也讓其民調不斷下滑。（圖／資料照）
▲國民黨立委蔣萬安爭議不斷，也讓其民調不斷下滑。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-24 16:07:08

年底台北市長選戰可能呈現「三腳督局面」，包含衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安都被視為投入選舉的熱門人選。民進黨副秘書長林鶴明分析，過去居於領先的蔣萬安民調逐漸下降，主要是柯文哲上任後把整個台北市的結構改變，而蔣黃某種程度來說是「同路人」，藍營支持者會覺得好像投給黃珊珊跟柯文哲並沒什麼不可以。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨副秘書長林鶴明說，很多國民黨議員跟柯文哲非常有默契、也有友善舉動，搞不好「柯友友」之後還會增加。（圖／記者黃宣尹攝）
談及台北市長選舉，林鶴明分析，柯文哲身為台北市長，在任內端出市場改革等政績，進而使黃珊珊具有執政優勢，也讓她的民調具有一定的底氣。

不過，林鶴明認為，柯文哲支持者雖然很死忠，但柯粉不等於珊粉，因為黃珊珊是親民黨籍，不是民眾黨，且過往擔任議員時還有新黨背景，因此柯粉是否等於珊粉，從目前結構來看，是還有待證實。

林鶴明接著說，「柯文哲是民眾黨的台北市長，若提名一個不是民眾黨的黃珊珊，代表民眾黨要失去台北市的政權嗎？這是很不負責任的提名方式，且黃珊珊也不掛民眾黨，那民眾黨價值跟黃珊珊的認同有落差嗎 ？還是為了選票考量想要兼顧親民黨感情？ 

林鶴明表示，民眾黨其實也可以跟親民黨共同提名，雖然談這些還言之過早，但既然民眾黨目前在台北市執政，結果卻沒提出自己的候選人，也是民眾黨支持者支持黃珊珊比例出現落差的原因。

談到蔣萬安民調逐漸下降，林鶴明指出，過去國民黨在台北市確實有優勢，但柯文哲上任後把整個結構改變，且柯也花許多時間經營議會，跟地方里長積極座談等，導致柯市府具有一定的支持力量。

林鶴明表示，若蔣萬安跟柯文哲、黃珊珊的市場區隔沒有拉開，「某種程度來說，他們其實是同路人，那其他議員為何要不同路呢？支持者也會覺得好像投給黃珊珊跟柯文哲沒什麼不可以，那我投給蔣萬安跟黃珊珊有什麼差異？」

林鶴明說，最近有看到蔣萬安針對台北市民幸福感跟光榮感都是六都最後一名進行批評，這就是他應該做的事，且其他議員也要監督，「為何柯文哲做到快卸任了，結果光榮感跟幸福感卻最後一名？」

林鶴明強調，柯文哲對於議會相當重視，尤其是藍營議員部分，很多國民黨議員跟柯文哲非常有默契、也有友善舉動，搞不好「柯友友」之後還會增加，「且如果民眾黨支持度逐漸超過國民黨，那藍營議員為何要得罪台北市的民眾黨支持者？」。

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