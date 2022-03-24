93歲生日前一天過世　男神PO照悼父同個模子印出

47歲的男神吳彥祖今天突然在IG曬出兒時與父親的合照，原來逾90高齡的父親再過一天就滿93歲了，沒想到全家還來不及慶生，父親就與世長辭。吳彥祖雖然滿滿的不捨，仍感恩地向父親告別「我猜你是急著要加入媽媽行列，我現在能看到你們在一起，讓我很高興」。





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吳彥祖父母親是移民美國的華人，在美國長大、念建築的他，因為喜歡武術和電影，1997年從美國到香港發展，身材高大、又帥氣，一開始是當模特兒闖蕩娛樂圈，後來導演楊凡看見他的海報眼睛一亮，將他引進電影圈，吳彥祖、謝霆鋒、馮德倫和陳冠希並稱是當時香港新生代的四大男神。





▲吳彥祖高大帥氣，是香港當代男神。翻攝吳彥祖IG

吳彥祖不僅外貌條件優越，且才華洋溢，2004年以《新警察故事》 奪下金馬獎最佳男配角獎，後來又以《四大天王》奪下香港電影金像獎新晉導演獎，除了演戲，還曾和連凱、尹子維、陳子聰組團「Alive」，推出單曲。吳彥祖情史不算豐富，剛入行時曾和Maggie Q有過一段情，兩人分手後，他和Lisa S.愛情長跑8年，熱愛環保的兩人2010年在南非結婚，目前育有一個9歲的女兒。





吳彥祖和父親的感情非常深厚，向來低調的他卻會在社群帳號分享和父親的合照，去年9月過47歲生日時才PO上小時候和父母親的合照，和爸爸有如同個模子印出來，面貌神似，眼神同樣深邃，帥氣無比。





遺憾的是今天他貼出和父親的合照，卻是感嘆父親已回到天國。只差一天就過93歲生日，吳彥祖感性寫下「生日快樂！再過一天，你就93歲了，但我猜你是急者要加入媽媽的行列。我現在能看到你們兩個在一起，這讓我很高興，謝謝您，我所知道的一切，都是從你身上學到的。安息，爸爸，我們很快會見面。」吳彥祖隨後又分享一張照片，是父親的打字機第一次打出來的文字，字裡間父親訴說有多愛他，父子情深。



