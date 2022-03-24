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奴才即將臨盆！虎斑貓超前部屬凌晨做育兒窩　媽：好貼心

▲國外一隻虎斑貓提前為即將生產的奴才做「育兒窩」。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲國外一隻虎斑貓提前為即將生產的奴才做「育兒窩」。（圖／TikTok帳號sammiii22_）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 16:15:48

原來貓咪的第六感這麼準！澳洲一對夫妻養了一對可愛的虎斑貓，其中一隻叫做「露娜（Luna）」的與馬麻薩曼莎Samantha Smith感情特別要好。自從薩曼莎懷孕後，露娜開始出現一舉動，意外讓夫妻倆發現露娜「超前部屬」的小心思！

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▲「露娜（左）」與馬麻薩曼莎Samantha Smith感情特別要好。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲「露娜（左）」與馬麻薩曼莎Samantha Smith感情特別要好。（圖／IG帳號sammiii22_）
薩曼莎表示，一開始並不知道自己已經懷孕，但某一天起露娜開始在她身邊跟前跟後，隨即她才發現自己已經懷孕，露娜的表現得比以往更加貼心，時時刻刻都在關注薩曼莎的一舉一動。大約在她懷孕5個月時，露娜開始在凌晨3:30到4點之間，叼出主人的衣服堆成一個「育兒窩」，等到薩曼莎一早起床，露娜就會坐在那個「小窩」前對著薩曼莎喵喵叫，似乎是在提醒馬麻這是為她做的「育兒窩」，然後薩曼莎就會抱抱親親牠，告訴牠很滿意這個特製小窩。

▲薩曼莎懷孕5個月起的某一天，露娜竟然開始叼衣服。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲薩曼莎懷孕5個月起的某一天，露娜竟然開始叼衣服。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲牠將衣服堆在一起做成「育兒窩」，坐在一旁等薩曼莎起床。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲牠將衣服堆在一起做成「育兒窩」，坐在一旁等薩曼莎起床。（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲露娜：馬麻妳看，我幫妳做好小窩了！（圖／TikTok帳號sammiii22_）
▲露娜：馬麻妳看，我幫妳做好小窩了！（圖／TikTok帳號sammiii22_）
後來薩曼莎透過監視器發現，露娜每天總是在這個時間點開始做育兒窩，巧合的是，在薩曼莎生產的那一天，還真的恰巧就在凌晨三點多時分娩了！這讓薩曼莎更為驚奇，莫非露娜有超強第六感知道她會幾點生產？

經過一些日子的等待，薩曼莎終於帶著新生兒回家，隨然一開始露娜並沒有對新弟弟感到好奇，卻也是漸漸願意待在他的身邊，或許知道家裡又多了一人需要牠守護了吧，現在一起來看看露娜的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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