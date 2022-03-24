名家論壇》錢震宇／考紀會應從自我改革做起

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這次中央委員、中常委選舉傳出有60聯盟、40換票聯盟，到了中常委選舉有14跟12聯盟，這是大家都知道的祕密，因為不少黨代表都知道名單內的人有誰，而選舉結果出來在14聯盟裡的成員全部當選中常委，可見確有其事。根據中央委員、中常委選舉規章中，就明白規定不能參與各種組織、不能餽贈、飲宴，也不能換票，每一位參選人都有簽署，所以這是明確禁止的行為。
國民黨此時正值氣弱之時，應該振衰起敝，好好的重整黨務，而不是視而不見，或是推說沒有人檢舉。有黨員說，這是國民黨家務事不要外揚，或槍口不要對內，但過去國民黨總是鄉愿，沒人願意出來講，或當吹哨者，這也是外界持續看輕國民黨的原因。
這次被影射換票賄選的名單多達數十人，黨中央如果都不知道就是怠惰、如果知道不去查察就是縱容。更有不少新進黨員、中央委員因為這次選舉弊端黨中央消極以對而對國民黨失望徹底，大嘆不如歸去。
更讓黨員無法接受的是李貴敏的回應，考紀會不僅沒有要辦任何一個人，還公布徐巧芯是檢舉人，她的說法是「因為徐巧芯是用實名檢舉，因此也要讓被檢舉人知道，否則被檢舉者也會覺得委屈」，還說黑函文化必須終止，既然有不對的事情沒什麼不能講的。
天啊！虧李貴敏還是律師出身，她怎麼會把檢舉弊案的人名公布，而且還是對媒體講，是要對被檢舉人傳遞甚麼意思嗎？根據「揭弊者保護法草案」第15條，受理揭弊機關及其承辦調查、稽查人員，或其他依法執行該相當職務、業務之人，對於揭弊者之身分應予保密。非經揭弊者本人同意，不得無故洩漏於被揭弊對象或他人；那更不用說國民黨自己的章程規定，即便具名者也明定保密義務。
通常檢舉者就是收受餽贈或知道換票事實的人，一旦他決定要檢舉，當然會擔心受到報復，所以才會需要匿名檢舉，如果檢舉的內容不實自然不會影響被檢舉人，這跟「黑函文化」完全無關。更何況，是黨內對於匿名檢舉者又不予處理，徐巧芯擔心用匿名的方式會不受理，所以選擇具名檢舉。黨中央應該全力捍衛勇於揭發事實、敢於說真話的人，怎麼會說是女漢子所以公布沒關係，這甚麼理由！
今天李貴敏的講法是替被檢舉人抱屈，等於以考紀會名義替被檢舉人打包票，如果今天有任何黨員向檢調提出檢舉，最後檢方介入調查後確認有賄選或舞弊情形，試問李貴敏賠掉的是個人聲譽還是整個黨的清譽，而且黨內和諧還被妳用無所謂的態度公布檢舉人姓名而受到傷害，這真的符合黨內公平正義嗎？
見微知著，國民黨的形象建立很難，要繼續往下很簡單。國民黨都知道要改革，但改革不是做半套，也不是敷衍了事。該是破釜沉舟的時候了，就看朱立倫的決心與魄力了，考紀會現在補救為時未晚，該重新建立起威信紀律，否則之前跟之後所做的一切決定，都無法讓人信服。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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