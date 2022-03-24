蔣萬安質詢惹議！林鶴明：若為選舉 蘇揆不會被佔便宜
2022年底選舉各黨皆持續備戰，外界關注若執政的民進黨席次不如國民黨，兼任黨主席的總統蔡英文是否會辭去黨主席，民進黨副秘書長林鶴明今（24）日對此表示，民進黨不會輸；至於國民黨立委蔣萬安在立院質詢爭議，林則說，如果蔣萬安的質詢方式是出自選戰策略，那蘇貞昌更理所當然不會讓他佔便宜。
林鶴明今日接受網路節目專訪時被問及，民進黨在2022年底選舉席次若不如國民黨，蔡英文是否會辭去黨主席，改由前副總統陳建仁擔任？他直言，民進黨不會輸，「這是有創意的假設，但這件事不會發生」。
另外對於蘇貞昌在接受蔣萬安質詢停電案時，反將蔣萬安「你祖父也說要反攻大陸」一軍，林鶴明認為，蘇貞昌是就事論事的人，也是非常理性的人，以他在行政院的經歷，如果對方好好就事論事，他也會就事論事。
林鶴明坦言，一個行政院長每天都要回答一堆五花八門的問題，如果對方好好質詢，蘇貞昌一定有問必答，而他與蔣萬安之間的問題，必須要從頭開始看，不能被媒體誤導，針對局部放大檢視。
林鶴明指出，如果蔣萬安的質詢方式是出自選戰策略，那蘇貞昌更理所當然不會讓他佔便宜，國會必須尊重質詢權，行政部門也有自由表達的空間，如果質詢過頭了，選民自己會檢視，但如果選民認為是合理的，還是能夠獲得民意支持，讓社會公評。