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南市府回應民調 改善交通需求打造暢行城市符合市民期待

▲黃偉哲上任後在偏鄉大力推動小黃公車，3年來共開闢12條小黃公車路線（圖／台南市交通局提供）
▲黃偉哲上任後在偏鄉大力推動小黃公車，3年來共開闢12條小黃公車路線（圖／台南市交通局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-03-24 16:24:32

聯合報系民意調查中心民調發現，雖然高達9成台南人感覺住在府城既幸福又光榮，但高房價、薪資普遍偏低、交通不便卻是急需改善的3個項目。由於6都目前僅剩台南未建捷運，加上每到假日市區常塞車、道路常施工，造成市民不便，已成為最多不滿的項目。台南市政府表示，感謝市民支持市府團隊在解決交通問題所做的努力，市長黃偉哲不斷要求團隊，好還要更好，不足的地方也要儘快修正趕上市民期待，特別是在世界各大城市都面臨的交通壅塞方面，必須了解用路人的需求，才能規劃出最有效率的交通政策。改善交通需求 

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▲台南市長黃偉哲要求市府團隊，市政不足的地方須儘快修正趕上市民期待（圖／資料照片）
▲台南市長黃偉哲要求市府團隊，市政不足的地方須儘快修正趕上市民期待（圖／資料照片）
台南市受限於古都市區道路狹窄錯綜、道路工程開挖時常遇歷史遺構而延遲開闢等現實困境，推動交通建設不易。對此台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢的交通。


台南市交通局指出，目前已完成中西區路網智慧動態號誌系統，改善14條市區易壅塞路段，平日尖峰通過幹道所需平均時間可節省10.4%、假日17.7%；另外，去(110)8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路，及中西區健康路及大同路等6條路廊，執行週期延長、左轉優化、智慧交控、警力疏導等四大策略，尖峰時段平均時速改善11%，改善逾12萬輛汽、機車通勤族用路環境。


在主要聯外運輸樞紐部分，台南市政府與高速公路局南區養護工程分局合作，整合高速公路匝道儀控及平面道路號誌系統紓解車流，交流道區域週邊道路平均速率改善約10-20%北外環道工程方面，未來完工後，從安平到南科只需要15分鐘。另外，正在興建的安平跨港大橋，預計2025年底完工，搭配台61線南延曾文溪大橋完工，可加速曾文溪南北岸的整合。台南市政府指出，大眾關心的捷運，藍線在黃偉哲市長任內，從可行性研究進展到綜合規劃環評階段，連接歸仁到關廟的藍沿線、紅線仁德段到台南市區的部分也進展到可行性研究期末階段。每一條捷運路線都從紙上討論進入到成案審議的階段，動土階段指日可待。


此外，市民認為需要改善的道路坑洞問題，工務局表示，台南市升格直轄市後，道路總面積排名全台灣第二，為6288萬平方公尺；道路總長度4480公里，公路總長度2043公里，也是全台第一，維護確實不易。台南市執行路平專案，除了每年市預算編列約35億元經費投入，近年更爭取到中央前瞻計畫經費38.64億元。路平專案是台南市重點工程，未來仍會踏實執行，為市民一條一條鋪出平坦安全的道路。


 


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