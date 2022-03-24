南市府回應民調 改善交通需求打造暢行城市符合市民期待

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台南市交通局指出，目前已完成中西區路網智慧動態號誌系統，改善14條市區易壅塞路段，平日尖峰通過幹道所需平均時間可節省10.4%、假日17.7%；另外，去(110)年8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路，及中西區健康路及大同路等6條路廊，執行週期延長、左轉優化、智慧交控、警力疏導等四大策略，尖峰時段平均時速改善11%，改善逾12萬輛汽、機車通勤族用路環境。
在主要聯外運輸樞紐部分，台南市政府與高速公路局南區養護工程分局合作，整合高速公路匝道儀控及平面道路號誌系統紓解車流，交流道區域週邊道路平均速率改善約10-20%。北外環道工程方面，未來完工後，從安平到南科只需要15分鐘。另外，正在興建的安平跨港大橋，預計2025年底完工，搭配台61線南延曾文溪大橋完工，可加速曾文溪南北岸的整合。台南市政府指出，大眾關心的捷運，藍線在黃偉哲市長任內，從可行性研究進展到綜合規劃環評階段，連接歸仁到關廟的藍沿線、紅線仁德段到台南市區的部分也進展到可行性研究期末階段。每一條捷運路線都從紙上討論進入到成案審議的階段，動土階段指日可待。
此外，市民認為需要改善的道路坑洞問題，工務局表示，台南市升格直轄市後，道路總面積排名全台灣第二，為6288萬平方公尺；道路總長度4480公里，公路總長度2043公里，也是全台第一，維護確實不易。台南市執行路平專案，除了每年市預算編列約3至5億元經費投入，近年更爭取到中央前瞻計畫經費38.64億元。路平專案是台南市重點工程，未來仍會踏實執行，為市民一條一條鋪出平坦安全的道路。