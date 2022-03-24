台南外送員「當街暴打」同行！拳打腳踢連人帶車撂倒在地
台南市今（24）日上午11點23分左右，一位外送員騎機車在路口停等紅燈時，另外一位外送員突然從後方上前一腳將其踹翻在地，接著更出手連續毆打倒地外送員，最後臨走前還將倒地外送員的外送包踢飛，整個過程都被行車紀錄器拍下，畫面曝光引發熱議。
有網友在PTT分享了這段行車紀錄器畫面，只見身穿一位foodpanda紅色制服、頭戴安全帽的外送員，從後走向另一位在路口停等紅燈的foodpanda外送員，二話不說一腳連人帶車踹翻在地，接著就是一陣出拳痛毆。
毆打過程中似乎還有大聲叫囂，但不清楚到底為何兩位外送員產生矛盾，打人外送員看到路口紅綠燈變為綠燈後才轉身離開，臨走前還出腳把倒地外送員的外送包踢飛，看起來火氣真的很大。
目擊網友表示有聽到打人外送員怒喊「都給你做」，懷疑是因為搶單才引發糾紛，不過詳細原因仍待調查釐清。無論如何，外送員當街打人的失序行為顯有違反平台服務條款，最嚴重可能遭到停權或終止合約的處分。警方表示，接獲民眾報案有外送員打人，巡邏員警到場後已將兩人帶回了解案情，據了解雙方是因在外送員群組中留言導致結怨，警方訊後已將打人外送員依傷害及毀損罪嫌法辦。（編輯：倪浩軒）