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新住民創業行銷、溝通難度高　專家：應尋求創業諮詢

▲多位專家指出，新住民創業主要以謀生型小微企業為主，了解台灣民眾消費習慣，有助提升創業成功的機率。（圖／翻攝自新北市政府勞工局網站）
▲多位專家指出，新住民創業主要以謀生型小微企業為主，了解台灣民眾消費習慣，有助提升創業成功的機率。（圖／翻攝自新北市政府勞工局網站）

記者李澍/綜合報導

2022-03-24 16:40:002022-03-24 16:42:14

「如果要害一個人，就叫他去創業」Ah Bee Cakery甜點工作室創辦人劉洺愷在採訪過程中以戲謔的方式描述了自己創業的決定。多位專家指出，新住民創業主要以謀生型小微企業為主，若能妥善分配資金、培養專業技能、了解台灣民眾消費習慣，有助提升創業成功的機率。

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提到創業過程的艱難，劉洺愷認為，最難的就是行銷以與夫妻間的溝通；他說，行銷方面，夫妻兩人都不是專業背景出身，起初不論圖文都會下廣告，但往往無法精準觸及目標群眾，「粉絲會按讚、會追蹤，就是不會買」；另外，在訂價之初，自己秉持甜點藝術家的身分希望價格訂高一點，老婆卻希望降低價格符合大眾市場，兩人因此意見分歧。

經過一段時間觀察，劉洺愷表示，已經漸漸抓到一點方向，了解自己的產品定位，也會根據目標消費族群進行廣告投放設定，同時，還會與部落客互惠，吸引粉絲來選購。

針對新住民創業，Yes123求職平台發言人楊宗斌指出，新住民多以餐廳、小吃等微型創業為大宗；他建議，疫情之後，餐飲業營運存在不確定性，新住民創業應提撥至少3個月的週轉金以備不時之需；其次，考取專業證照，提升專業度；最後，語言會是新住民在台創業比較大的障礙，這也影響到社群經營、行銷等層面，這部分恐需多向身邊親友求助。

勞動力發展署創新中心主任游明鑫則表示，新住民若要創業須先針對兩件事進行評估，一是人格特質適不適合創業，二是對想創業領域有所了解；目前，勞動部設立「創業鳳凰微型貸款補貼服務平台」能夠協助新住民在創業過程減少跌倒的機會。

游明鑫指出，該平台針對創業三個階段提供不同服務；創業前，會提供研習課程，分享創業的內涵，並設有輔導諮詢顧問機制，由不同領域的專家針對創業提供看法；除此之外，若前期創業資金不足，平台還提供免擔保人、免擔保品的貸款服務，勞動部會依據新住民提出的創業計劃，評估是否予以貸款；若評估通過，將可依創業前、中、後期分別申請貸款，累計最高額度為200萬台幣，前2年利息由勞動部補貼，還款期限為7年。

在創業中期，除了持續提供貸款服務，諮詢服務也不間斷；創業後期，最重要的就是讓企業穩定經營，平台除了提供諮詢，也針對企業經營提供輔導課程，並提供包括架設網站、佈置行銷策略等創業配套課程內容。

不過游明鑫提醒，這個貸款是由政府預算補貼，因此申請上還是有身分限制，必須是已取的台灣身分證的新住民才能申請。


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