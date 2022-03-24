新住民創業行銷、溝通難度高　專家：應尋求創業諮詢

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經過一段時間觀察，劉洺愷表示，已經漸漸抓到一點方向，了解自己的產品定位，也會根據目標消費族群進行廣告投放設定，同時，還會與部落客互惠，吸引粉絲來選購。
針對新住民創業，Yes123求職平台發言人楊宗斌指出，新住民多以餐廳、小吃等微型創業為大宗；他建議，疫情之後，餐飲業營運存在不確定性，新住民創業應提撥至少3個月的週轉金以備不時之需；其次，考取專業證照，提升專業度；最後，語言會是新住民在台創業比較大的障礙，這也影響到社群經營、行銷等層面，這部分恐需多向身邊親友求助。
勞動力發展署創新中心主任游明鑫則表示，新住民若要創業須先針對兩件事進行評估，一是人格特質適不適合創業，二是對想創業領域有所了解；目前，勞動部設立「創業鳳凰微型貸款補貼服務平台」能夠協助新住民在創業過程減少跌倒的機會。
游明鑫指出，該平台針對創業三個階段提供不同服務；創業前，會提供研習課程，分享創業的內涵，並設有輔導諮詢顧問機制，由不同領域的專家針對創業提供看法；除此之外，若前期創業資金不足，平台還提供免擔保人、免擔保品的貸款服務，勞動部會依據新住民提出的創業計劃，評估是否予以貸款；若評估通過，將可依創業前、中、後期分別申請貸款，累計最高額度為200萬台幣，前2年利息由勞動部補貼，還款期限為7年。
在創業中期，除了持續提供貸款服務，諮詢服務也不間斷；創業後期，最重要的就是讓企業穩定經營，平台除了提供諮詢，也針對企業經營提供輔導課程，並提供包括架設網站、佈置行銷策略等創業配套課程內容。
不過游明鑫提醒，這個貸款是由政府預算補貼，因此申請上還是有身分限制，必須是已取的台灣身分證的新住民才能申請。