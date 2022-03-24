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中職／打造樂天宇宙　桃猿主視覺曝光

▲ 打造樂天宇宙　桃猿主視覺曝光。（樂天提供）
▲ 打造樂天宇宙　桃猿主視覺曝光。（樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-24 16:47:50

APUJAN打造想像空間 年度主視覺RISE UP出爐

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樂天桃猿今公布年度主視覺RISE UP，今年由旅英的時裝設計師品牌 APUJAN操刀，首度為職棒隊打造戰無不勝、再戰起來科技風格的全新年度主視覺。

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦成立的時裝品牌，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，創作主題多與文學、奇幻、時間有關。品牌創立後隨即於倫敦時裝週舉辦獨立時裝秀，備受設計與時尚類媒體與產業關注。

這次APUJAN的合作呼應著樂天桃猿2022年度口號 RISE UP 再戰起來，不但設計 RISE UP 結合中文「再戰起來」，主視覺中以APUJAN拿手的科幻想像太空站、巨型衛星、飛艇、經典機械翼手龍等元素，與林泓育、陳俊秀、黃子鵬、陳冠宇等桃猿戰士一起航向的不是未知探索而是重返榮耀的旅程。

從星與星之間展開的煙硝味、從碎片中重組完成的樂天球場，向上升起的太空桃猿總部。這些都是設計師探索更多屬於樂天桃猿的想像世界，刻畫著「再戰起來」的奇幻異想將與蓄勢待發的桃猿軍團 攜手開啟全新篇章。

擅於跨界的APUJAN，過往以時裝與視覺訴說故事，作品多與奇幻想像、文學典故或時間流逝有關。除了每季於倫敦時裝周發表時裝作品外，近年更與麥當勞聯名，為雲門舞集打造舞衣，為SAMSUNG打造全球制服。今年更為樂天桃猿棒球隊推出全新主視覺，這個架空世界觀將延續到假日版球衣等周邊上，幫助樂天再戰起來、重返榮耀。

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