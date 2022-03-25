房市／商用市場首季交易續開紅盤　辦公強出頭

信義全球資產總經理柯宏安分析，今年第一季商用不動產市場看到二個現象，第一，辦公交易重回市場焦點，在企業自用與壽險投資需求的雙加持下，首季辦公產品交易規模打敗了近年最夯的工業地產，且買方對於購買「整棟」需求高；第二，壽險業的投資動能為市場主力買方，在尋求高租金投報率下，投資目光轉向明顯，新竹、台中等發展成熟城市已都成鎖定目標。
從產品類別來看，辦公類交易規模達173億元(佔整體44%)，其中有二筆為整棟交易，且都位於台中，躍居本季焦點。其次為工業地產類122億元(佔整體31%)，主要為傳產業因應產能擴充需求而購置廠房或工業地。另外，旅館商場類則以70億元排名第三，顯見飯店仍受疫情影響甚深，積極走向資產處分活化資金。
盤點今年第一季商用不動產屬「整棟」交易共5筆，金額最高的為中國人壽以120.5億元買下台中豐邑A8市政核心整棟辦公大樓，其次為全球人壽以58億元買下新竹國賓飯店及行政大樓，兩大壽險都為租金收益投資。另外，也可看到來自產業需求，包含旭隼科技以14億元買下富鼎科技廠辦大樓、盛弘醫藥以11.8億買桃園翰品酒店、大買家以7億買下國泰世華位於台中中華路辦公大樓。
總經理柯宏安表示，雖然日前央行已宣布調升利息1碼，但目前僅是回到2020年降息前水準，短期應不至於影響目前商用不動產投資市場，不過需觀察未來是否持續升息以及升到多少，企業與機構法人可能須先思考購置預應策略。但整體而言，商用不動產因有產業擴產與設置總部強勁需求、整體市場空置率低、且未來資產較具增值空間等條件下，對於市場投資應仍有所支撐。
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