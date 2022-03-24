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顧荷包 地震頻傳 請留意家中用水管線是否漏水

▲地震後水表後管線斷裂造成漏水（(圖／自來水公司提供）
▲地震後水表後管線斷裂造成漏水（(圖／自來水公司提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-03-24 16:50:14

花東地區於23日凌晨發生芮氏規模6.6強震，台南地區震度最大也達3級，地震來臨除可能造成建築物損壞外，對於家中用水管線破壞更甚。台灣自來水公司第六區管理處指出，近來地震頻傳，有可能造成家裡埋在地下或牆中的管線受損破裂，造成漏水，提醒民眾可以自行檢查，以免看不見的管線漏水造成荷包損失。由於地震發生時會伴隨建築物之劇烈搖晃，搖晃中可能拉扯到裝設於建築物地面下或牆壁內之管線，進而造成管線遭撕裂破損產生漏水問題，而管線裝設處又位於地面下或牆壁內，一旦破損漏水將直接滲入地面下，使得用戶無法立即察覺漏水之發生。另外頂樓架設水塔因地震翻覆或管線破損，如用戶未上樓查看，會造成頂樓大量漏水的情況，此部分漏水可能透過天花板滲進屋內，造成屋內家具受潮毀損的二次災害。

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台水六區處說明，為避免地震後發生漏水未察覺，建議用戶宜先行檢查，暫停用水並關閉家中所有用水設備開關，觀察家中水表在未用水狀態下，水表指針是否仍持續轉動，如有持續轉動現象，應找尋合格水電商至家中查修找尋管線漏水點，以免發生漏水未察覺而造成水費增加。

 

▲地震後如無用水狀態而水表指針仍在轉動，有可能就是漏水了（圖／自來水公司提供）
▲地震後如無用水狀態而水表指針仍在轉動，有可能就是漏水了（圖／自來水公司提供）
台水六區處也提醒，大地震時自來水管網會有短暫失壓停水現象，打開水龍頭會呈現無水狀態，待地震過後約半小時至１小時即會逐步恢復正常，請民眾暫勿恐慌。如隔幾個小時仍然無水，可撥打1910免付費客服專線，請水公司派員查看。


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