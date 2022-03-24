巷仔內／專案泡泡遭戳破　台灣邊境如何安全解封？

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今（24）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心要求第0天要採檢，在哪裡採檢由主辦單位自行安排。第一封公文原規劃貴賓下機後，搭乘防疫遊覽車至飯店再採檢，這部分專車就要做好；第二封公文則是22日中午拿到，將採檢地點改至機場，由於機場效率高，採檢量能沒問題，因此兩則公文都有核准，導致嘉賓依照兩封公文批准時間，分成兩處採檢。
陳時中坦言，外賓與民眾本應完全區隔，展場中卻與民眾有接觸，規劃「做的不是那麼好」，不過到底哪個環節有疏失，隨行者較清楚細節，現在他們都在隔離中，待自主健康管理結束後再行檢討。
專案泡泡被戳破，陳時中雖評估對我國整體開放腳步影響並不大，民眾入境還是要居家隔離，但若連小規模的專案泡泡都無法好好控管，指揮中心何以有把握能面對更大規模解封？
過往談及邊境重啟，陳時中曾言「旅遊泡泡先行」，顯然泡泡就是模擬考，如若連模擬考都被當掉，對於未來解封趨勢，防疫模範生恐難以再維持國內安定。
中央流行疫情指揮中心應審慎看待此次被戳破的專案泡泡，不論是公文送抵與批審效率、採檢流程與規劃、展覽動線與安排，各環節都需一一檢視有無紕漏，「有則改之，無則加勉」，在正式考試前盡力準備，為未來全面解封做好準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。