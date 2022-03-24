台北101「最高樓」曝光！101樓秘境花園品百萬東方美人茶
眾所周知可飽覽台北市區百萬美景的最佳觀賞點，首推台北101觀景台，擁有全台灣最高89樓的觀景體驗，高度還是象山的兩倍多。然而真正台北101「最高樓」，以往從不輕易見客的第101樓，如今總算揭開神秘面紗，過去主要作為招待國家元首、泰國公主等重要貴賓的私房景點，今首度正式開放期間限定五感饗宴，民眾有機會朝聖世界最「高」秘境花園，包場獨享浪漫求婚、舉辦高空雲端派對；享受重現《茶金》復古茶席的品茗體驗，品飲一斤101萬頂級東方名人茶。
台北101過去不曾輕易現身的第101樓，如今結合花藝植栽搭配鏡面設計，打造成世界最高秘境花園，首次開放期間限定的專屬時段，提供101朵玫瑰訂製花禮的雙人獨享浪漫求婚，還可舉辦十人高空派對饗宴，包場觀景體驗不只提供台灣特獎東方美人茗茶、開味珍饌茶點及隨意鳥地方精緻美饌，還有私房秘境攝影服務。
為了重現《茶金》復古茶席的品茗體驗，台北101特別找來新竹北埔榮獲2021年雙特等獎的「大自在空間」，由品茶師引領體驗三種深度茶藝文化之旅。從入門款淺嚐東方美人冷泡茶；到一窺流傳茶史的天皇茶，品飲一斤50萬以上、甚至101萬的稀有頂級東方美人茶，沉浸在茶香與茶湯間的風味流轉。
相較於凍頂烏龍茶的胭脂花香，發酵度較高且不怕悶的東方美人茶，以玫瑰香氣為主，頂級的東方美人茶更可一次品飲出花香、蜜香與果香。孕育自台灣獨特的氣候及需被小綠葉蟬咬過的茶葉原料，再經過傳承數載的製茶工藝，因此產量稀少，物以稀更貴。透過品茗之旅體會如同《茶金》劇中女主角所說：「茶和人一樣，受傷讓人脆弱也使人堅強，正是受過傷讓你和別人不同。」見證東方美人茶風味獨特的關鍵。
4月歡慶兒童節連假，台北101即將推出最高公益平台，結合台北市政府與16家公益團體，將101觀景台打造成高空兒童樂園，舉辦《愛在雲端101兒童公益市集》。並於3/31～5/8開跑百貨母親節檔期，全館刷台北101聯名卡（部分店家除外），單筆每滿8,000元送800元電子抵用券，最高回饋12％起。