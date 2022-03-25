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獨／李敏鎬認了：我信一見鍾情　與《柏青哥》她熱戀野戰

▲李敏鎬在《柏青哥》中對金敏荷「一眼定情」，他羞曝私下相信一見鍾情。（圖／Apple TV+）
▲李敏鎬在《柏青哥》中對金敏荷「一眼定情」，他羞曝私下相信一見鍾情。（圖／Apple TV+）

記者陳雅蘭/台北-洛杉磯連線報導

2022-03-25 12:00:00

南韓男神李敏鎬進軍國際的首部作品《柏青哥》（Pachinko）今（25日）在Apple TV+正式上線，他與女主角金敏荷劇中飾演一對戀人，先前釋出的預告中，他們對彼此一見鍾情，更在海邊「激情連結」，2位抽空接受台灣媒體訪問，獨家回應《NOWnews今日新聞》透露私下愛情觀，表示：「我們都相信一見鍾情！」

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▲《柏青哥》中，李敏鎬（右）跟金敏荷在海邊激情。（圖／Apple TV+ YouTube）
▲《柏青哥》中，李敏鎬（右）跟金敏荷在海邊激情。（圖／Apple TV+ YouTube）
李敏鎬過往戲路幾乎詮釋高富帥的浪漫王子，此次首度演繹壞男人「高漢水」，首度打破自我戲路風格，但李敏鎬解釋，決定接演的關鍵並非想要顛覆形象、刻意選角，「而是這故事本身就擁有很大的力量，還有在這個故事裡，各自以自己的方式生存下去，以及漢水必須要存活下去的意念，讓我對這角色產生了情感」。

李敏鎬是在2009年主演《花樣男子》（流星花園）具俊表（道明寺）一角爆紅，他提到該角色給眾人浪漫的形象，想傳遞的訊息明確，但此次「高漢水」非常不同，「柏青哥是在刻苦的時代下，就連在現實生活中，也是很直率表達出位於最低階級的現實。關於兩個角色不同的部分，大概就是在這方面，並不是享有很多、很富裕的角色，而是要想著『今天要飽腹的東西、明天還要活下去』的角色，這點我很喜歡，為了融入那個時代的焦慮感，我也做了很多努力，因此比起照計畫演的方式，我基本上累積了一些漢水當下所感受到的情感，然後通過跟導演、編劇的談話，進而表現出演技」。

▲《柏青哥》中李敏鎬（左）跟金敏荷的初次相遇與愛戀，都讓2人印象深刻。（圖／Apple TV+）
▲《柏青哥》中李敏鎬（左）跟金敏荷的初次相遇與愛戀，都讓2人印象深刻。（圖／Apple TV+）
金敏荷表示拍攝《柏青哥》最讓她深感共鳴的關鍵在於「家人之間的互動」，劇中家人的連結，讓金敏荷詮釋「善慈」時，常常想起家人；李敏鎬則是想到「犧牲」2字，他說：「在我們活著的時候，有時會感到我的幸福就是最大的幸福，但其實我活在這個世代的理由到底是什麼呢？從最原則上的問題開始苦惱，一直苦惱到下個世代，為了下個世代，我該如何付諸行動呢？這部戲讓我有這樣的苦惱。」

金敏荷今年25歲，但劇中卻要詮釋媽媽角色，她坦言非常困難，「因為我沒有當過媽媽，我必須去想像，去思考我的媽媽和奶奶是怎麼樣的，我也問了我媽媽很多事情。」李敏鎬則是對「善慈」感到抱歉，他解釋劇中常向對方提出強迫性的要求、非常固執，並深信「我才是對的」，所以認為「溝通、交流、分享想法」是此次詮釋上最難的部分，「因為我不是生活在那樣的年代下，是否能好好得表現出來，我會有點擔心」。

李敏鎬跟金敏荷劇中是「一眼定情」而發生關係，問及2位私下是否相信一見鍾情？李敏鎬害羞笑說：「首先，一見鍾情的瞬間呢，我相信，我充分的相信會有一見鍾情，但不一定是對於異性，對於工作上的夥伴、同性們、異性們都有可能，我相信在某個瞬間被人所強烈吸引絕對是存在的，我對於那樣的感情，有時候滿享受，有時候也會感到感動。」金敏荷也同意李的說法，她表示：「我相信一見鍾情，我也同意李敏鎬的說法，一見鍾情不單純只是愛情，這也是一種很強烈的人與人的連結，這就是為什麼有些時候我們無法用言語來說明自己的感情。」

2位主角也透露印象深刻的戲，就是彼此初見面的橋段，金敏荷說：「人生活著，會有最心動、最興奮、最燦爛的瞬間，漢水跟善慈見面的時候，我覺得可能就是只有一次的那樣燦爛瞬間，而我也渴望把這樣的情緒表現出來，所以印象最深刻。」李敏鎬則是認為「善慈」思念、等待「漢水」的部分很可愛，「她想著漢水、想著對他的愛，她甚至無法做她每天要做的事情，我覺得那樣的她很可愛，而且戀愛中的少女也是閃閃發光的，所以我很喜歡」。

《柏青哥》的女主角「善慈」幼年、青少年、老年分別是由全由娜、金敏荷、尹汝貞詮釋，李敏鎬因此僅與金敏荷對到戲，他坦言未能和前輩尹汝貞尬戲深感遺憾，「身為演員，我很希望可以跟優秀的演員、前輩一起合作，其實，如果可以稍稍對視個眼神、一起合作，能有這樣的經驗的話，我也覺得會更好，雖然感到可惜，但我這次還有訪問是跟汝貞老師（前輩）一組，我就很滿足了！」而金敏荷因飾演尹汝貞的青少年，也少了跟尹汝貞尬戲機會，但她未因此難過，表示：「我們有在片場有見到面，那很開心，我也很喜歡那個瞬間。」

《柏青哥》是 Apple TV+ 首部涵蓋三種語言、橫跨美加地區、日本與韓國拍攝完成的史詩影集。故事取材自韓裔美籍作家李珉貞的全球暢銷同名小說，內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同的困境與無畏民族壓力下所產生的深刻情感，即便在距離故事時空背景超過50年後的現今，為家族血脈、找尋自我存在價值的犧牲與奮鬥，依然是人們不曾停下腳步努力的目標。該劇今一次上線前3集，每週五更新1集。

▲金敏荷劇中飾演尹汝貞青少年時期。（圖／Apple TV+）
▲金敏荷劇中飾演尹汝貞青少年時期。（圖／Apple TV+）
▲李敏鎬跟金敏荷此次無緣跟「奧斯卡女配角」尹汝貞尬戲，覺得遺憾。（圖／Apple TV+）
▲李敏鎬跟金敏荷此次無緣跟「奧斯卡女配角」尹汝貞尬戲，覺得遺憾。（圖／Apple TV+）

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