菲版白色恐怖！《鐵獄之外》紀錄菲律賓獨裁時代

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馬可仕曾獨裁統治14年，被視為菲國貪腐最嚴重的總統，期間失蹤和不明原因死亡之人多達成千上萬名，最終被民間推翻。但不少支持者則認為，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此獨裁者之子小馬可仕的民調頗高，有可能將成為下一屆菲律賓總統。
今年TIDF亦將舉辦線上論壇「表述真實：菲律賓紀錄片的內與外」、「個人抉擇，群起行動：菲律賓的政治紀錄片與行動派媒體」，更規劃了線上放映，精選菲律賓行動派媒體組織的紀實作品，期待能讓觀眾更完整地了解菲律賓紀錄片創作的政治歷史脈絡，並點出菲國自馬可仕時期至杜特蒂時代的社會動盪。
由國家電影及視聽文化中心主辦的2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）焦點專題「必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實」片單，本單元與菲律賓策展人墨夫．艾斯皮納（Merv ESPINA）共同規劃，網羅菲律賓影史40年來的46部電影，以11個子題呈現菲律賓多樣的電影面貌，選入的作品取材歷史、文化、民俗、信仰、種族、地理等，展現超出單一國家印象的多重真實。
第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多節目內容將陸續公布，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。