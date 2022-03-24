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菲版白色恐怖！《鐵獄之外》紀錄菲律賓獨裁時代

▲《鐵獄之外》（ Beyond the Walls of Prison）一片由「亞洲視野」拍攝，紀錄菲律賓那段如同台灣「白色恐怖」時代的黑暗歷史。 （圖／Gettyimages）
▲《鐵獄之外》（ Beyond the Walls of Prison）一片由「亞洲視野」拍攝，紀錄菲律賓那段如同台灣「白色恐怖」時代的黑暗歷史。 （圖／Gettyimages）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-24 17:25:55

《四方報》報導，菲律賓即將迎來2022年的總統大選，目前民調最高的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）是已故前獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子。馬可仕曾獨裁統治菲律賓近20年，直到1986年在「人民力量」大規模示威中被推翻，最後馬可仕流亡海外，於1989年去世。《鐵獄之外》（ Beyond the Walls of Prison）一片由「亞洲視野」拍攝，紀錄菲律賓那段如同台灣「白色恐怖」時代的黑暗歷史。 

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「亞洲視野」成立於1980年代，承襲了不完美電影及第三電影的概念，以影像作為行動，揭發政府的諸多不義，是菲律賓「人民電影」的代表團體之一。本片訪問在馬可仕獨裁政權時，遭囚牢鐵獄的許多政治犯，他們希望能重新回到社會，但仍不放棄對社會正義的追求。這部影片在馬可仕倒台後，才正式完成。 

馬可仕曾獨裁統治14年，被視為菲國貪腐最嚴重的總統，期間失蹤和不明原因死亡之人多達成千上萬名，最終被民間推翻。但不少支持者則認為，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此獨裁者之子小馬可仕的民調頗高，有可能將成為下一屆菲律賓總統。 

今年TIDF亦將舉辦線上論壇「表述真實：菲律賓紀錄片的內與外」、「個人抉擇，群起行動：菲律賓的政治紀錄片與行動派媒體」，更規劃了線上放映，精選菲律賓行動派媒體組織的紀實作品，期待能讓觀眾更完整地了解菲律賓紀錄片創作的政治歷史脈絡，並點出菲國自馬可仕時期至杜特蒂時代的社會動盪。 

由國家電影及視聽文化中心主辦的2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）焦點專題「必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實」片單，本單元與菲律賓策展人墨夫．艾斯皮納（Merv ESPINA）共同規劃，網羅菲律賓影史40年來的46部電影，以11個子題呈現菲律賓多樣的電影面貌，選入的作品取材歷史、文化、民俗、信仰、種族、地理等，展現超出單一國家印象的多重真實。 

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多節目內容將陸續公布，詳情請密切關注TIDF官方網站Facebook專頁Instagram。 


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