COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

藍推謝龍介戰台南　林俊憲細數文旦丟水庫、藏國旗事績

▲爭議不斷的國民黨台南市議員將代表藍營角逐台南市長。（圖／資料照）
▲爭議不斷的國民黨台南市議員將代表藍營角逐台南市長。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-24 17:28:07

國民黨確定推派台南市議員謝龍介出馬角逐台南市長，引發關注。台南市的民進黨立委林俊憲今（24）日對此認為，謝龍介製造出假消息的經典案例「文旦丟水庫」，更曾在選前之夜台上「藏國旗」，在選民心中的誠信已經蕩然無存，國民黨若提名立委陳以信或許還能一搏，但讓謝龍介出來，根本就是強迫大家再複習一次厭惡國民黨的原因而已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委林俊憲（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨立委林俊憲分析，國民黨若提名陳以信之類的新面孔，以全新的形象出發，或許還有一搏的機會。（圖／記者黃宣尹攝）
林俊憲說，昨天國民黨宣布了台南市長提名人選，居然不是之前喊得最大聲的藍委陳以信，而是台南人熟悉的老面孔謝龍介。在他看來，原本若提名陳以信之類的新面孔，以全新的形象出發，或許還有一搏的機會，但讓謝龍介出來，根本就是強迫大家再複習一次厭惡國民黨的原因而已。

林俊憲表示，就拿最近一次的2019年立委補選來說，為何在國民黨氣勢大好的時候謝龍介仍然無法當選？顯然不能用大環境不好當藉口，完全是他個人問題。例如假消息的經典案例「文旦丟水庫」、選前之夜台上「藏國旗」，一件件累積起來，這個人在選民心中的誠信已經蕩然無存。

林俊憲說，謝龍介以民進黨執政多年當作要選民支持自己的理由，早已不是新招，隔壁高雄前幾年已經示範過，最終大家發現「人」才是重點。所以國民黨反而該問自己，為何30年來都提不出能讓台南人信服的候選人？現在提出一個號稱十年磨一劍、磨到屢戰屢敗的謝龍介，又是哪來的自信能突然獲得市民支持？

林俊憲表示，健全的民主政治需要競爭，但應該是候選人之間理念與政策的良好競爭，而非訴諸情緒勒索，把自身政黨對在地的忽視包裝成投給你的理由。所謂十年磨一劍，但「歹銅舊錫」怎麼磨也不會變鋼鐵的。

連勝文要顧父母不打仗　林俊憲譏：逃避搭便車心態最可恥

謝龍介、陳以信搶披藍袍戰台南　陳亭妃：朱立倫頭要痛了

國民黨路線若持續不清　卓榮泰：蔣萬安聲勢下滑是必然

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀