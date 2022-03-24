藍推謝龍介戰台南 林俊憲細數文旦丟水庫、藏國旗事績
國民黨確定推派台南市議員謝龍介出馬角逐台南市長，引發關注。台南市的民進黨立委林俊憲今（24）日對此認為，謝龍介製造出假消息的經典案例「文旦丟水庫」，更曾在選前之夜台上「藏國旗」，在選民心中的誠信已經蕩然無存，國民黨若提名立委陳以信或許還能一搏，但讓謝龍介出來，根本就是強迫大家再複習一次厭惡國民黨的原因而已。
林俊憲說，昨天國民黨宣布了台南市長提名人選，居然不是之前喊得最大聲的藍委陳以信，而是台南人熟悉的老面孔謝龍介。在他看來，原本若提名陳以信之類的新面孔，以全新的形象出發，或許還有一搏的機會，但讓謝龍介出來，根本就是強迫大家再複習一次厭惡國民黨的原因而已。
林俊憲表示，就拿最近一次的2019年立委補選來說，為何在國民黨氣勢大好的時候謝龍介仍然無法當選？顯然不能用大環境不好當藉口，完全是他個人問題。例如假消息的經典案例「文旦丟水庫」、選前之夜台上「藏國旗」，一件件累積起來，這個人在選民心中的誠信已經蕩然無存。
林俊憲說，謝龍介以民進黨執政多年當作要選民支持自己的理由，早已不是新招，隔壁高雄前幾年已經示範過，最終大家發現「人」才是重點。所以國民黨反而該問自己，為何30年來都提不出能讓台南人信服的候選人？現在提出一個號稱十年磨一劍、磨到屢戰屢敗的謝龍介，又是哪來的自信能突然獲得市民支持？
林俊憲表示，健全的民主政治需要競爭，但應該是候選人之間理念與政策的良好競爭，而非訴諸情緒勒索，把自身政黨對在地的忽視包裝成投給你的理由。所謂十年磨一劍，但「歹銅舊錫」怎麼磨也不會變鋼鐵的。