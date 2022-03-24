獲特赦開心返家！韓前總統朴槿惠「慘遭砸酒瓶」驚險避難
韓國前總統朴槿惠因閨蜜干政案成為第一個遭到彈劾的總統，也是韓國入獄最久的總統，在去年底文在寅考量朴槿惠健康因素後，將其納入特赦名單。根據韓媒報導，朴槿惠今（24）早終於出院，暌違五年首度公開露面，卻在行程中一度遭到民眾砸酒瓶，所幸朴槿惠沒有受傷繼續對外發表感言。
根據《韓聯社》報導，韓前總統朴槿惠因身體狀況欠佳，於去年底特赦後持續在三星首爾醫院接受治療，直到今早8時30分才正式出院。朴槿惠出院後先是前往國立顯忠院參謁父親、前總統朴正熙，直到中午12時15分方抵達其位於大邱廣域市達城郡的私人住宅。
警方在現場架起圍籬與管制線，然而現場還是擠滿了將近5000多名支持者，朴槿惠在下車後先是與一名男孩接過祝賀花束並與他擁抱，接著也在住家前對外發表感言。她提到很抱歉自己讓大家失望了，也表示擔任總統期間自己為了國家與國民殫精竭慮，坦言自己有不少未竟之處，將由其他人繼續實現她未能做到的夢想，並向當地許多提供幫助、支持的朋友們表達謝意。
不過就在發表談話時，現場一名40多歲的男性突然將手中的燒酒酒瓶朝朴槿惠的方向砸去，並掉落在其發表演說的位置前約兩公尺處，現場碎玻璃四濺，所幸在維安人員以機警地拿起手提背包、肉身保護下，朴槿惠並未遭到割傷，警方也隨即逮捕該名男子，驚險插曲這才落幕。
報導亦指出，對於將朴槿惠送入獄中的總統當選人尹錫悅，朴槿惠發言中並無多提，其律師柳永夏則表示，儘管尹錫悅方面曾告訴媒體未來將訪問朴槿惠，但至今雙方並無交流。
事實上，朴槿惠並非第一次在與公眾接觸時遭到攻擊。2006年，時任大國家黨黨魁的朴槿惠在首爾參加地方選舉造勢活動期間，一名男性突然舉起手中的美工刀，劃傷了她的臉部，傷口長達15公分更險些傷及頸動脈；而其父親朴正熙同樣也是遇刺身亡，兩人似乎難與攻擊事件保持距離。