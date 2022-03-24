藍綠議員一同杯葛 柯文哲市長任內首度無法上台施政報告
台北市議會新會期昨（23）日開議，按照往例，今（24）日台北市長柯文哲須前往台北市議會進行施政報告，並備質詢。不過卻因為勞動局長陳信瑜，於今年二月期間疑似在上班時間，替副市長黃珊珊向工會代表拉票，引發各界議論。而柯文哲並未正面回應藍綠議員的質疑，歷經1個多小時的杯葛無法上台報告，議長陳錦祥因此宣布散會。這也是柯文哲7年多任期以來，第一次被杯葛到無法上台進行施政報告。
柯文哲距離卸任僅剩下9個月時間，由於適逢2022年選戰前夕，國民黨北市議會黨團顯然是有備而來。先是在上午公布了一段勞動局長陳信瑜與工會代表會面時的錄音檔，內容牽涉到「政府標案」與「為副市長黃珊珊拉票」等說法，也引發國民黨團質疑違反行政中立。而在柯文哲上台進行專案報告前，國民黨及民進黨市議員們也輪番以「程序發言」的方式，要求柯文哲說清楚講明白。
不過柯文哲在施政報告前的說法，顯然無法讓藍綠議員們滿意。柯文哲直言，自己秉持公開透明的原則，既然有錄音檔，那就全數交給政風處處理，「因為只要送政風處就會有完整報告，這樣比較公平。」不過議員們仍舊質疑，即使送政風處處理，身為任命政務官的市長柯文哲，「究竟陳信瑜的做法合不合適」還是要有一個態度的展現。不過柯文哲並未表態，僅表示「凡事先調查清楚再說」。
至於陳信瑜與工會代表一同舉牌抗議國民黨為「東廠」一事，柯文哲也在質詢台上表達歉意，強調議會監督市府天經地義，「不應對議員的批評訴諸不適當的回應。」柯文哲致歉之餘，也表示市府團隊會改進，因為自己過去也會犯這樣的錯誤，「會把整個案子送給政風處，內部該處理的會處理給大家一個交代，我已經學會不要亂下結論，把錄音帶拿出來看全部是怎麼回事。」
不過藍綠黨團議員仍無法接受柯文哲的說法，最後民進黨立委李建昌發言時，直言自己已經在位子上聽了半個多小時，也聽了國民黨團收到的檢舉錄音檔，他認為陳信瑜的說法非常不妥當，舉牌罵東廠的話更加不妥，「我認為這場有背後的故事，我建議今天要散會，表達我們台北市議會對台北市長柯文哲以及勞動局長最強烈的抗議。」而在發言結束後，議長陳錦祥也隨即宣布「休息、散會」並敲槌離開。也創下柯文哲市長任期7年多來，首次遭到強烈杯葛，無法在開議時上台進行專案報告。