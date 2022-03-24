ACIP不建議兒童疫苗、青少年第三劑　12歲以上可選莫德納

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目前12至17歲青少年僅可施打BNT疫苗，ACIP會議指出，同意12歲以上青少年基礎劑可施打莫德納，劑量為0.5ml (100mcg)。ACIP解釋，根據國外研究及監測數據顯示，延長第二劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，因此建議兩劑間隔12週，不同廠牌的mRNA疫苗可交替使用。
至於今早衛福部長陳時中證實，本來就有安排一批透過COVAX訂購的次單位蛋白新冠疫苗Novavax疫苗，總數約200多萬劑，COVAX有向我方詢問，目前首批進口數量與時間都還在洽談中。
ACIP專家也建議，若Novavax可取得我國EUA，可使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑及追加劑接種，基礎劑兩劑、基礎加強劑與第二劑基礎劑間隔皆為28天、追加劑與最後一劑基礎劑或基礎加強劑應間隔12週（84天），而12至17歲族群接種，建議視各國藥品監管單位及我國EUA核准情形，再行討論。
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