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ACIP不建議兒童疫苗、青少年第三劑　12歲以上可選莫德納

▲今（24）日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議拍板，12至17歲青少年暫不建議施打第三劑，5至11歲兒童也暫不開放接種新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（24）日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議拍板，12至17歲青少年暫不建議施打第三劑，5至11歲兒童也暫不開放接種新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-03-24 17:50:36

今（24）日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議拍板，12至17歲青少年暫不建議施打第三劑，5至11歲兒童也暫不開放接種新冠疫苗，但12歲以上青少年除BNT外，將可選擇莫德納疫苗施打。

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我國學生多已接種兩劑新冠疫苗，今ACIP專家討論第三劑施打規劃，結論為暫不建議12至17歲青少年族群接種追加劑，另針對5至11歲兒童，ACIP專家也不建議開放接種，應待更多數據證實安全性及疫苗保護效益後，再行討論。

目前12至17歲青少年僅可施打BNT疫苗，ACIP會議指出，同意12歲以上青少年基礎劑可施打莫德納，劑量為0.5ml (100mcg)。ACIP解釋，根據國外研究及監測數據顯示，延長第二劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，因此建議兩劑間隔12週，不同廠牌的mRNA疫苗可交替使用。

至於今早衛福部長陳時中證實，本來就有安排一批透過COVAX訂購的次單位蛋白新冠疫苗Novavax疫苗，總數約200多萬劑，COVAX有向我方詢問，目前首批進口數量與時間都還在洽談中。

ACIP專家也建議，若Novavax可取得我國EUA，可使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑及追加劑接種，基礎劑兩劑、基礎加強劑與第二劑基礎劑間隔皆為28天、追加劑與最後一劑基礎劑或基礎加強劑應間隔12週（84天），而12至17歲族群接種，建議視各國藥品監管單位及我國EUA核准情形，再行討論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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