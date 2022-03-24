本土劇女神吳婉君認愛了！倒追男友0失誤「鬆口婚姻觀」
三立八點台劇《一家團圓》王宇婕、吳婉君、龍語申及林則希今（24日）出席「追愛四人組」記者會，吳婉君笑說自己面對感情很主動，喜歡一位男生就會直球對決：「我喜歡你。」倒追男生至今還沒失敗過。她也坦承目前有位新交往的圈外男友，算是自己主動追來的，曾經念過文化大學生活應用科學系的吳婉君，學過烹飪、插花、縫紉、營養學，自認私下是個良家婦女，不過結婚還不在她的人生計畫中，吳婉君說：「當新娘從來就不是我的志願。」
王宇婕劇中倒追林則希，吻戲都是主動的那方，她表示自己私下是個性被動的人，20年來才交了2個男友，目前和會計師男友交往11年，面對愛情也不太主動，要等對方給回應，因為決定要愛就像玩梭哈一樣，她一愛就會掉下去。對於不喜歡的人，王宇婕拒絕快狠準，曾經遇過有錢人想追她，發動金錢攻勢，招待王宇婕媽媽坐商務艙，反被王宇婕說：「你已經騷擾到我家人。」王宇婕回想起來有點罪惡感，自嘲：「我是直接拒絕那種，很不給人家面子。」
林則希表示曾經被女生主動追過，原因是女生覺得他長得像陳曉東，還打聽林則希喜歡會下廚的女生，而做便當給他，但這段戀情只維持2個月，女友看到更像陳曉東的學長就變心了，他的另一段感情更扯，13年前他曾經被某任女友嫌棄沒錢，有天她說要去唱KTV就一去不返，8年前林則希想要買房子，女生知道後輾轉找到他，想要為林則希辦銀行貸款，他笑說：「最後利息價錢沒談攏而破局。」大家笑他接到電話時應該先問女生：「妳唱完KTV回來了呀？！」
龍語申與凱渥女模鄒寧恩姐弟戀4年，他表示還沒計畫要結婚，因要先打拼工作，笑說：「在台北壓力大要先存錢。」他也坦言當初追女友被狠狠打槍，中間他去新加坡工作，中間相隔6年，他才再度展開追求，一句「遺憾比失敗更恐怖」道盡誠意，也感動了對方，問他女友答應交往的關鍵？他表示：「她覺得我對她很好。」