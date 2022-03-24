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內幕／為斷「藍白合」藍營議員猛打柯文哲　綠營樂見其成

▲台北市長柯文哲24日進入議會，打算進行施政報告，不過卻因為勞動局長陳信瑜為副市長黃珊珊拉票，疑似違反行政中立，遭到藍綠議員杯葛而無法報告。（圖／記者丁上程攝，2022.03.24）
▲台北市長柯文哲24日進入議會，打算進行施政報告，不過卻因為勞動局長陳信瑜為副市長黃珊珊拉票，疑似違反行政中立，遭到藍綠議員杯葛而無法報告。（圖／記者丁上程攝，2022.03.24）

記者丁上程／台北報導

2022-03-24 20:51:032022-03-24 20:52:15

台北市長柯文哲今（24）日下午進入議會，準備進行施政報告並接受議員們質詢。不過國民黨議會黨團有備而來，不僅在施政報告前的上午，先召開記者會公布檢舉錄音檔，直指勞動局長陳信瑜疑似違反行政中立替副市長黃珊珊拉票，更以此杯葛柯文哲施政報告。

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不過據消息指出，這僅是藍營北市民代們的「起手式」，接下來這個會期，國民黨團將集合黨內之力，在市政上進行激烈攻防。知情人士透露，民進黨團知曉國民黨團要全力打柯以後，也形成了不言可喻的默契，直接禮讓各個委員會的召委位置，也因此除了財政建設委員會外的5個委員會，召集人都是國民黨的議員。

由於台北市議會的這個會期，是2022年選戰前最後一個完整會期，藍營人士指出，由於柯文哲任期也即將步入最後的深水區，地方民代們肯定會用較為嚴格的角度，去檢視各項施政措施是否已經完善，若未完成的相關市政議題，當然會用放大鏡檢視，並嚴加督促各局處加速進行。

此外，日前因為「藍白合」議題，讓黃珊珊多了許多抨擊國民黨的機會，聲量提高的情況下，民調也隨之升高，甚至一步步進逼國民黨的蔣萬安。國民黨地方民代指出，藍營在台北市的支持度相當穩固，本來就沒有「藍白合」的需要；況且柯文哲任期即將結束，專注在市政議題上的監督即可，不需要對柯文哲留後手，也不需要顧慮未來是否有「藍白合」的可能。

不具名的綠營人士指出，民進黨團在開議前，就有感受到國民黨將在這個會期「全力打柯」，因此在黨團會議上，綠營議員們就定調「不與國民黨團爭取『委員會召集人』之位」，順水推舟讓國民黨團發揮，「也因此在這次杯葛柯文哲施政報告，也是由民進黨的資深議員李建昌呼籲散會，議長陳錦祥也順著宣布散會。」

針對「順水推舟」的說法，民進黨議會黨團副總召許淑華並未否認，僅表示由於民進黨在議會的席次本來就比較少，因此這個會期算是「被動式」的棄守。「本來在工務與警政委員會有機會能過半，但我們就是籤運比較差。」許淑華表示，由於會期並非預算會期，且若成為委員會召集人，就得被動為市府的政策背書，「柯市府這幾年很多政策也未達期望，民進黨團也不需要替市府擦屁股。」

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