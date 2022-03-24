方文琳淚灑唐川告別式　昔錄音7小時「逐字教客語」

69歲金鐘影帝唐川（本名曾均崧）告別式今（24日）舉行，家屬以《日頭下月光光》的角色「日頭哥」劇照當作遺照，靈堂布置白紫色系花海，好友方文琳、吳政迪、導演徐韜、李鼎、温晴、製作人湯昇榮、陳慧玲等人前來送唐川最後一程。
方文琳和唐川演出《大崎下》，很感念唐川一字一句教她客語，「我一句客語都不會，是他在錄音室一個字一個字教我，陪我7個小時，直到半夜1點。」唐川妻子還打電話來關心，怎麼錄音錄這麼久？方文琳說：「我真的很感謝唐爸花這麼多時間教導我。」
《茶金》製作人湯昇榮說，其實「伯公」一角本來不是找唐川演，讀完本才臨時更動，唐川也很爽快答應，和唐川認識30年，湯昇榮說唐川什麼角色都能演，尤其是工人、鄉長、漁夫、農夫等小人物，最棒的是唐川一直傳遞客家文化，「不知道誰能取代他的位置。」
唐川20歲時參加中國電視公司演員訓練班結業，從此投入劇場、廣播、影視表演及製作長達近半個世紀。2008年以《神祕列車》獲得金鐘獎迷你劇集電視電影男配角獎，2010年以《討海人》獲迷你劇集電視電影男主角獎。
唐川在去年3月因二次中風入院，並因肺部感染持續治療，中間有一度狀況好轉，本期待能在4月歡度70歲生日，卻不敵病魔辭世。文化部李永得部長代表總統蔡英文頒贈褒揚令，客委會主委楊長鎮頒贈客委會一等客家事務專業獎章及褒揚狀，感謝唐川生前為表演藝術和客語推廣的貢獻。