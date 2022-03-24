東航殘骸尋獲！當局確認核心撞擊區 碎片最遠彈飛10公里
中國東方航空1架客機於廣西失事墜毀，機上132人至今傷亡未明。至今當局已找到第一枚黑盒子和部分人體組織，並確認事故主要撞擊點，飛機大部分殘骸主要集中於核心撞擊區周圍半徑約30公尺處，但搜救人員亦於離離事故核心現場約10多公里處發現疑似飛機殘骸。目前仍持續搜索第二枚黑盒子，尚待分析結果出爐，方能釐清事故原因。
東航MU5735航班在本月21日於廣西梧州墜毀，中國國家應急處置指揮部今（24）日舉行第四場記者會，說明事故現場搜尋救援以及黑盒子進度。廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，基本上搜救人員已經確定事故的主要撞擊點，現場發現飛機主要殘骸包含引擎葉片及渦輪殘骸、引擎吊架殘骸、左右側水平尾翼殘骸、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘骸。
當局表示，駕駛艙內也發現了部分機組逃生繩和機組手冊碎片與機組證件，大部分殘骸基本上集中在主要撞擊區域周圍半徑約30公尺處，深度則是從地表向下延伸大約至20米，搜救人員也在離事故核心現場十多公里遠處農田，發現一個長約1.3公尺、寬約10厘米的飛機殘骸碎片。
截至今日下午3時半，當局共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，目前已移交事故調查工作組，搜救人員也拉大搜尋範圍，試圖盡快找到第二個黑盒子，還原事故真相。
此外，當局亦針對網路消息進行澄清，其中包含東航為壓縮維修成本，自主維修波音737，與會的東航集團發言人劉曉東表示失事飛機並未涉及該組件維修，東航也積極配合國內唯一調查權威事故調查工作組，網路傳言不實。