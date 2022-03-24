北市賓利槍擊案 槍手於萬華某商旅遭逮！自稱因藥吃太多
台北市中山區萬豪酒店，今（24）日下午2點左右驚傳一起槍擊案，槍手當時拉開停放在路邊的賓利轎車車門想上車，被趕下車時朝車內後座開了一槍，隨即搭乘計程車逃逸。最新傳出槍手已在萬華某商務旅館落網，是位53歲的賴姓男子，但開槍動機仍待釐清，
據了解，當時賓利轎車停放路邊，賴姓男子開著賓士車前來，從賓士車下車後拉開賓利轎車車門想要上車。當時賓利車上坐著位男駕駛，副座則是一位女秘書，停靠路邊在等老闆上車。兩人均不認識賴男，於是要求他下車，但賴男不肯。駕駛便來到後座要將賴男拉下車，結果賴男竟拿出手槍朝轎車內開槍，打中車廂後座上的一個包包，幸好沒有傷到人，開槍後賴男搭乘計程車逃逸。
警方調閱監視器，很快掌握到賴男所搭計程車，請來司機說明後掌握賴男往西門町萬華一帶行動。另外賴男所駕駛的賓士車，也被查出車子是登記在妻子名下，因此警方立即鎖定賴男，並在萬華一處商旅內順利將人逮獲。
據了解，賴男有毒品槍砲前科，落網時供稱自己藥吃太多，神智不清才會犯下槍擊案。但警方對於開槍動機仍要進一步調查釐清，不排除是賓利轎車的老闆與人結怨，才惹槍手開槍警告。（編輯：倪浩軒）
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