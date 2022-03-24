需要這麼生氣嗎？臉書宣佈選里長 他獲萬個怒引網友朝聖
國民黨籍台中市議員羅廷瑋的助理石國勳，日前在臉書宣佈將競選台中市東區的里長，不料發文才半小時竟引來3千個怒，目前已累積近萬個。石國勳說，自己的里才1千多個里民，被惡意灌了這麼多怒，他只能自嘲「根本升級到立委選舉等級」。
除了是議員助理，石國勳也是臺中市東區富台社區發展協會總幹事。在眷村長大的他回鄉耕耘多年，12日在臉書發表「植樹節的競選宣言」，表示將競選富台里長，希望以年輕活力改變安穩卻帶著暮氣的眷村社區。
石國勳發文不久，發現回表情符號的網友很多，甚至超過他的朋友人數，原本還沒發現異狀，「半個小時後點進去，竟累積3千多個怒！」不到半天，按怒人數將近破萬，且多是沒看過的英文名字。
選個小里的里長長，居然被幽靈帳號灌爆怒，石國勳無奈自嘲：「我選里長，誰有需要這麼生氣嗎？」有網友問「臉書怎麼可以製造這麼多假帳號？」還有人跑來朝聖、留言，證明自己不是假帳號，笑稱「我只知道有按讚機器人，沒想到還有按怒機器人」。也有人笑他：「原來你那麼多印度跟中東的朋友，這些人數夠選立委了。」石國勳懷疑這些怒臉有針對性，他透露另一位同事要選南區的里長，「他被灌的怒臉有1.1萬個，比我還多」！