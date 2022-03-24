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巷仔內／台北市長、議員選戰　國民黨真的不用「藍白合」

▲國民黨與民眾黨身為在野兩大黨，「藍白合」的議題頻頻浮上檯面，不過在台北市「藍大於綠」的狀況，真的有需要藍白合？（資料照／記者陳弘志攝）
▲國民黨與民眾黨身為在野兩大黨，「藍白合」的議題頻頻浮上檯面，不過在台北市「藍大於綠」的狀況，真的有需要藍白合？（資料照／記者陳弘志攝）

記者丁上程／特稿

2022-03-24 20:51:212022-03-24 20:52:44

台北市長柯文哲今（24）日下午前往議會，進行這個會期的施政報告並接受議員質詢。不過罕見地藍綠黨團議員一同杯葛柯文哲施政報告，其中國民黨議員們火力更是強烈，頻頻針對勞動局長陳信瑜疑似違反行政中立、替副市長黃珊珊拉票一事進行猛攻，似乎也將過往「藍白合」的論調再度推到破局的懸崖邊。

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▲台北市長柯文哲24日進入議會，打算進行施政報告，不過卻因為勞動局長陳信瑜為副市長黃珊珊拉票，疑似違反行政中立，遭到藍綠議員杯葛而無法報告。（圖／記者丁上程攝，2022.03.24）
▲台北市長柯文哲24日進入議會，打算進行施政報告，不過卻因為勞動局長陳信瑜為副市長黃珊珊拉票，疑似違反行政中立，遭到藍綠議員杯葛而無法報告。（圖／記者丁上程攝，2022.03.24）
雖然在野黨共同合作對抗執政黨，在選戰中是再正常不過的事情。可是以首都台北市來說，國民黨雖然不是執政黨，但其實根本不需要「藍白合」，原因在於台北市一直是藍營相當穩固的票倉，自市長民選以來，僅只有在1994年市長選舉時，藍營因為黃大洲與趙少康分裂，才讓民進黨籍的陳水扁當選。不過也僅任一屆後，從1998年起至2014年，台北市長皆為國民黨籍。

而2014年台北市長選戰，柯文哲之所以能當選，也是憑藉民進黨相助，統合在野與第三勢力、打出「在野大聯盟」的戰術，才能順利當選；至於2018年選戰，則是因為公投綁大選導致投票亂象，具有連任優勢的的柯文哲，也僅只以不到4000票的差距險勝丁守中，也因此即使在「三腳督」的情勢下，國民黨在台北市仍有穩定的票源。

至於2022年台北市長選戰，可以說是國民黨必須重新收復的關鍵一戰。

雖然柯文哲早早認定副市長黃珊珊為接班人選，但各項民調落後於藍綠是不爭的事實。顯而易見，黃珊珊無法像柯文哲一樣統合淺藍淺綠及第三勢力的選票。也因此國民黨沒有懼怕甚至禮讓黃珊珊的道理，而身為柯文哲接班人，代表「台北市執政黨」的黃珊珊，也更加沒有理由禮讓國民黨。因此在台北市長選戰，國民黨與柯文哲談「藍白合」，本來就是一件相當詭異的事情。

▲藍白合。(圖／圖左北市府提供、圖右NOWnews資料照)
▲台北市副市長黃珊珊日前因為抨擊「藍白合」相關議題，讓國民黨立委蔣萬安親上火線回擊，也讓黃珊珊在聲量提升之餘，民調也跟著水漲船高。（資料照／NOWnews資料照片）
不過近日來針對「藍白合」議題，倒是讓黃珊珊頻頻「撿到槍、扛到砲」。不僅在廣播節目上大肆批評藍白合就是國民黨「談合作又要全拿，怎麼談合作？」更質疑國民黨在台北市「不是提個豬頭就能當選」，一番操作後可以說是讓黃珊珊的聲量大幅增加，民調似乎也隨之水漲船高。

簡單來說，黃珊珊並不是一個負評多的政治人物，且以基本功來說，當過市議員與副市長的黃珊珊，比起檯面上的其他對手，市政經驗可以說是遠遠領先。也因此在聲量突然增加後，在知名度提升的情況下，民調當然也會隨之升高。也因此黃珊珊的崛起，「藍白合」議題恐怕成了另類推手。

與其讓「藍白合」繼續蔓延，「不需要藍白合」的國民黨北市基層，不如自行破除藍白合的傳聞，讓選戰回歸實打實的捉對廝殺。藍營基層民代也很清楚，民進黨不會搶到他們的票，只有黃珊珊會逐漸分食他們的基本盤。破除「藍白合」傳言，讓選票回歸基本面，對國民黨在台北市才是勝算最大的運作模式。

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