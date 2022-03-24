巷仔內／台北市長、議員選戰　國民黨真的不用「藍白合」

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而2014年台北市長選戰，柯文哲之所以能當選，也是憑藉民進黨相助，統合在野與第三勢力、打出「在野大聯盟」的戰術，才能順利當選；至於2018年選戰，則是因為公投綁大選導致投票亂象，具有連任優勢的的柯文哲，也僅只以不到4000票的差距險勝丁守中，也因此即使在「三腳督」的情勢下，國民黨在台北市仍有穩定的票源。
至於2022年台北市長選戰，可以說是國民黨必須重新收復的關鍵一戰。
雖然柯文哲早早認定副市長黃珊珊為接班人選，但各項民調落後於藍綠是不爭的事實。顯而易見，黃珊珊無法像柯文哲一樣統合淺藍淺綠及第三勢力的選票。也因此國民黨沒有懼怕甚至禮讓黃珊珊的道理，而身為柯文哲接班人，代表「台北市執政黨」的黃珊珊，也更加沒有理由禮讓國民黨。因此在台北市長選戰，國民黨與柯文哲談「藍白合」，本來就是一件相當詭異的事情。
不過近日來針對「藍白合」議題，倒是讓黃珊珊頻頻「撿到槍、扛到砲」。不僅在廣播節目上大肆批評藍白合就是國民黨「談合作又要全拿，怎麼談合作？」更質疑國民黨在台北市「不是提個豬頭就能當選」，一番操作後可以說是讓黃珊珊的聲量大幅增加，民調似乎也隨之水漲船高。
簡單來說，黃珊珊並不是一個負評多的政治人物，且以基本功來說，當過市議員與副市長的黃珊珊，比起檯面上的其他對手，市政經驗可以說是遠遠領先。也因此在聲量突然增加後，在知名度提升的情況下，民調當然也會隨之升高。也因此黃珊珊的崛起，「藍白合」議題恐怕成了另類推手。
與其讓「藍白合」繼續蔓延，「不需要藍白合」的國民黨北市基層，不如自行破除藍白合的傳聞，讓選戰回歸實打實的捉對廝殺。藍營基層民代也很清楚，民進黨不會搶到他們的票，只有黃珊珊會逐漸分食他們的基本盤。破除「藍白合」傳言，讓選票回歸基本面，對國民黨在台北市才是勝算最大的運作模式。