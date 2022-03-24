2022上半年別大意！「3星座」慘遇小人來犯　專家曝細節

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目前天秤座的愛情宮位有火星迷惑著你，讓你感情上會遇到一場大麻煩。單身的你可能會在錯的時機遇上對的人丶或是錯的人偏偏在對的時機出現，像是好不容易遇到一個完美理想型，他也拼命對你示好求愛，但最後才發現他早有伴侶，反而讓你被捲入三角戀而不自知。有伴者要多注意與伴侶的溝通，你們可能對於買房丶結婚丶生子等未來相關的問題沒有共識，加上長輩給的壓力，讓你心力交瘁丶兩人不斷發生爭執，感情瀕臨破局。建議你與伴侶好好坐下來溝通丶了解彼此難處後，一起努力找出解決方案才是上上策。
第二名、白羊座－好心做壞事
目前白羊座的人際宮位有火星在作亂，導致你的生活、工作事業、感情生活上遭受到不小程度的破壞。雖然你不會遭遇到特別狠的小人作亂，但也容易遇到周圍的人“好心幫忙卻壞事”。也許他們真的只是好心想要幫你，卻越幫越忙，而你也因為不好意思拒絕別人的好意，只好默默背上黑鍋，收拾善後。讓你常常有挫敗感和無奈感，然而下半年你可能會遭遇家庭紛爭，此時這些小人，你一言我一語的挑撥，讓你真是有苦難言。
第一名、水瓶座－有志難伸低調行事
目前水瓶座的命宮有火星來搗亂，讓你走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受到打壓、有志難伸，運勢低落的你，易因小事與周圍的人起爭執，覺得大家都在跟你作對。可能是原本唾手可得的成功中亂攪局，讓你功虧一簣，又或者是已經幾乎都定案好的計畫，卻遭到小人搗亂，讓你的案子一再延宕，甚至瀕臨破局。建議你此時特別要提防小人見縫插針丶背後作梗。關於感情，爛桃花多多的時刻，這些不利於你的感情對象，就像極度惹人厭的小人，你越拒絕，偏越要與你糾纏不清。（編輯：潘毅）
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