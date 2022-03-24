高市現任議員初選聯合登記　民進黨拚議會過半

2022年直轄市民進黨市議員提名初選登記倒數第2天，今（24）日高雄市三民區市議員康裕成率領現任同黨籍議員，包括林富寶、高閔琳、李柏毅、邱俊憲、張勝富、簡煥宗、康裕成、何權峰、郭建盟、陳慧文、范織欽等，前往民進黨高雄市黨部領表登記參加議員初選，並喊出「連任拚過半，高雄大邁進」，以此展現團結拚連任的決心。
民進黨於3月21日至25日在各縣市黨部受理擬參選人領表、登記。4月11日至5月31日為民進黨黨內初選民調期間，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單。
市議員邱俊憲表示，2018年之後國民黨在議會過半，卻出現許多議會亂象，這段期間，在場的現任議員們都在各自的選區跟高雄市民一起經歷過罷免、總統大選、市長補選，以及公投等，希望市民朋友在這次的民調初選，以及年底的大選，繼續支持這些優質的現任議員，讓民進黨有再次過半的機會。
市議員康裕成表示，這次民進黨議員初選，新人輩出，競爭相當激烈，不管是新人或是現任的，都要參加初選，這是民進黨優良的傳統，但是新的人才要進來，現任的、好的人才也要留住。
康裕成說，她很肯定陳其邁市長的努力與打拼，但也感嘆，因為議會沒有過半，許多政策的推進都受到影響，民進黨要議會過半才能夠阻止過去議會的亂象，才能夠讓高雄所有的建設持續進行，更能讓市長陳其邁沒有後顧之憂，新人要給予加油打氣，現任議員更需要大家的支持，讓現任、新人一起攜手進入市議會，一起議會拚過半！