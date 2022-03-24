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「連任拚過半－高雄大邁進」　康裕成率11位議員登記初選

▲市議員康裕成率11位市議員登記初選力拚「連任拚過半－高雄大邁進」。(圖／翻攝畫面)
▲市議員康裕成率11位市議員登記初選力拚「連任拚過半－高雄大邁進」。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-24 22:06:19

2022年直轄市民進黨市議員提名初選登記倒數第2天，今(24)日高雄市三民區市議員康裕成率領現任同黨籍議員，包括林富寶、高閔琳、李柏毅、邱俊憲、張勝富、簡煥宗、何權峰、郭建盟、陳慧文、范織欽等民進黨共11位現任高市議員，前往民進黨高雄市黨部領表登記參加議員初選，並喊出「連任拚過半，高雄大邁進」，以此展現團結拚連任的決心。

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民進黨於3月21日至25日在各縣市黨部受理擬參選人領表、登記。4月11日至5月31日為民進黨黨內初選民調期間，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單。期間，每位現任議員陸續在自己的選區拼圖放上大頭照，象徵在地深耕、接續拚連任的決心，最後更喊出「連任拚過半，高雄大邁進」，以此展現團結拚過半的氣勢。

邱俊憲表示，2018年之後，國民黨在議會過半，卻出現許多議會亂象，並提到這段期間，在場的現任議員們都在各自的選區跟高雄市民一起經歷過罷免、總統大選、市長補選，以及公投等等，希望市民朋友在這次的民調初選，以及年底的大選，繼續支持這些優質的現任議員，讓民進黨有再次過半的機會。

康裕成也指出，市長陳其邁的努力與打拼，但因為議會沒有過半，許多政策的推進都受到影響。她懇託市民，議會過半才能夠阻止過去議會的亂象，才能夠讓高雄所有的建設持續進行，更能讓陳其邁沒有後顧之憂。康裕成也認為，現任議員更需要大家的支持，讓現任、新人一起攜手進入市議會，一起議會拚過半。

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