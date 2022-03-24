廁所探半顆頭偷窺！男對到眼嚇壞　市府轉運站揭處理SOP

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示自己之後去市府轉運站服務台反應，對方卻請他自行到三張犁派出所報警，還說服務台只能勸導，「有發生類似事件但很少人追究」。但原PO強調自己不願姑息，於是已經果斷報警。
偷窺男的不當行為遭到許多網友撻伐，另外也有不少人批評服務台當時的處理態度太消極。對此，《NOWnews今日新聞》去電訪問了市府轉運站的于姓捷運站務人員，于男表示遇到類似狀況的SOP，站務人員一定會和保全人員一起到事發現場了解狀況，看是否為誤會需要調解，若是果有不法情事也一定會主動報警。
于姓站務人員強調，絕對不會因為是男子在男廁被男子偷窺，就因此而有差別對待，按下緊急通報鈴一定會按SOP處理。而為何原PO當天卻得到那般答覆，于姓站務人員推測可能是因為市府轉運站結構複雜，佔地遼闊，裡面包含多條路線的客運轉運站還有百貨商場，不確定原PO當天詢問的是哪個單位的服務台，服務台人員可能認為男子所在廁所並非他們管轄，因此才會答覆請男子自行報警。
而警方則表示，已經接獲報案，會循線約談偷窺男子，並依《性騷擾防治法》處理。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110