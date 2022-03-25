牛舌餅真的有牛舌？恆隆行概念店變高級餐廳 限時賣7天
恆隆行不只引入精品家電，現在要帶來全新的感官體驗，恆隆行概念店zonezone再推出全新企劃，這次與知名餐酒館VG Seafood Bar攜手合作，拆解民眾原本熟悉的夜市美食，顛覆傳統的庶民小吃，重新建構飲食新境界，像是終於可以在牛舌餅吃到「牛舌」，這次話題食室×拆解夜市只推出7天，賞味餐期是4月22日至4月28日，每人費用1480元。
根據恆隆行觀察，現在消費者更注重整體的體驗，因此將觸角透過不同品牌深入消費者的日常，打造恆隆行首間概念店zonezone，命名取自於讀音近似於中文「種種」、「林林總總」的寓意，結合飲食、文化、體驗與服務，打造多元的種種生活嚮往，其中「話題食室」就是以期間限定方式，與業界知名餐飲團隊聯名打造專製餐點，像這次的拆解夜市就是與VG Seafood Bar合作，提供fine dining（高級餐廳）的餐飲享受。
餐點和用餐環境也導入夜市趣味，用餐環境裡有大型遊戲機台，還有棉花糖機，都能立即回到舊時代的氛圍裡，此外，菜色也相當有特色，開胃菜的牛舌餅，真的可以讓民眾吃到「牛舌」，手工烤餅上有自製的慢燉牛舌。還有南部人不陌生的番茄切盤，將大顆牛番茄切塊沾上薑汁醬油，獨特的鹹甜酸口味，應該會是北漂青年記憶裡的家鄉味，在「拆解夜市」限定套餐裡面變身為帶有法式風味的番茄盤，拌入醬油泡沫和薑凍，視覺上精緻感十足，但味道卻能勾起家鄉的回憶。
主食的滷肉飯，採用最頂級的黑標5J橡實伊比利火腿、風乾臘腸以及台灣究好豬，搭的不是白飯，而是豐富的越光米炊飯，上面撒上洋蔥、洋菇脆片、蝦夷蔥、炸洋蔥絲等，頗具玩味。