糗！桃園春祭大典通知單印「蒞臨祝壽」 網：還敢廢國文
有網友在臉書社團「記憶八德」分享了桃園市八德區公所發放的春祭大典通知單，上面最大的粗體字印著「蒞臨祝壽」卻讓人非常不解，清明掃墓的春祭大典，顯然不太適合用「祝壽」來稱呼。八德區公所表示是印刷廠疏忽，把「蒞臨祝禱」誤印成「蒞臨祝壽」，而網友則紛紛大酸「確定要廢除國文？」
八德區公所將在明（25）日於大安公墓納骨堂前廣場舉辦春祭大典，現場活動包括國樂祈福演奏、誦經悼先人、懸掛追思卡等等，但是通知單上的敬請「蒞臨祝壽」怎麼看都不對勁，讓網友不禁疑惑「好像哪裡怪怪的？」、「人死了，如何祝壽？」
更有許多網友聯想到民進黨立委鄭運鵬日前才呼籲國考應廢考國文，認為「年輕人不應把青春浪費在古文上」，紛紛留言大酸「最近立委大人要廢除國考國文，難道是這個原因」、「還是要學國文吧」、「這下尷尬了」、「這樣的人才確定要廢除國文..」、「唉！還沒廢國文就這樣，如果廢了不知道能寫出怎樣的邀請函」。
根據《聯合報》報導，八德區公所表示是印刷廠疏忽，把「蒞臨祝禱」誤印成「蒞臨祝壽」，並解釋由於疫情趨緩，緊急加印了約2000張通知單，可能因此忙中出錯，八德區公所表示歉意，並承諾今後會加強注意。（編輯：倪浩軒）