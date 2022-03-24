航警高雄分局成功攔阻詐　假冒高富帥洋男老梗遭破

航空警察局高雄分局日前有1名洪姓女子前來向值班員警詢問如何領取ACL空運公司包裹，警員楊志旋、張勝雄上前了解狀況，過程中洪女提及關鍵字「美籍老公、包裹、代墊關稅…」立刻驚覺有異，洪女極可能遇上詐騙老梗，所幸經警方幾經勸說下，洪女終於相信自己遇上詐騙，而不再配合對方指示，成功脫離可能遭財物損失之陷阱。
航空警察局高雄分局23日上午11點左右，接獲1名洪姓女子神情慌張，前來向值班員警詢問如何領取ACL空運公司包裹，警員楊志旋、張勝雄上前了解狀況，卻對所稱ACL空運公司名稱毫無印象而感到事有蹊翹，找尋過程中洪女提及，其美籍老公湯瑪斯THOMAS從美國寄重要包裹來，內有價值10萬美元的美金跟金條，因空運公司代墊台幣16萬元關稅要她付款處理等語。此時員警聽到關鍵字「美籍老公、包裹、代墊關稅…」立刻驚覺有異，洪女極可能遇上詐騙老梗。
航空警察局高雄分局警備隊隊長王晟瀚指出，同仁隨即深入查證對方背景，洪女從手機出示與老公的LINE對話及照片，對未曾謀面的高帥金髮、配戴帥氣墨鏡男子所言深信不移。員警鍥而不捨追問下，洪女是去年疫情期間透過交友軟體被搭訕後，一步步踏入這網路交友詐騙陷阱。
王晟瀚表示，同仁在確認洪女恐遭到詐騙後，立即安撫其激動情緒，一方面點出詐騙集團的套路「營造緊張情境，迫使被害人配合」、「不准將內容透露他人」、「不提供金錢就分手等情感勒索」、「外國人怎麼會使用簡體字」，一方面告知洪女相關詐騙案例，所幸洪女在警方勸說下，終於相信自己遇上詐騙而不再配合對方指示，成功脫離可能遭財物損失之陷阱。
航空警察局高雄分局分局長黃能清呼籲，異國交友詐騙案例層出不窮，詐騙集團多假冒西方人金髮碧眼、浪漫溫柔的形象，透過網路藉機搭訕民眾，再假藉陷入危險、包裹遭海關扣押等藉口，迫使被害人匯款或提供金錢等方式詐騙。被害人常因身陷緊張情境，一時情緒壓力而作出錯誤判斷，傻傻交出大把大把的鈔票。
黃能清也提醒民眾，網路交友應謹記3不政策，不洩漏個資、不提供金錢往來、不發送私密影像，若對當下狀況有疑慮時，皆可撥打165反詐騙專線或110諮詢，小心求證避免落入詐騙陷阱。