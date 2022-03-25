只限三天！全家咖啡買1送1 7-11狂半價：比拿總冠軍還殺
「四連休不遠了！」全家超商為民眾打氣，今（25）日起至3月27日限時3天，推出大杯特濃拿鐵買一送一，不過第二杯是採發放小白單、下周原店領的方式，惹得網友抱怨連連：「搞這麼複雜的活動，全家學壞了」。7-11今（25）日起也推出限定5天的快閃，多款商品買一送一，網友驚訝表示：「優惠程度竟然比統一獅拿總冠軍還要好很多」。
延續前兩周仙女紅茶買一送一活動模式，全家超商宣布今（25）日起限時3天，3月25日至3月27日推出大杯特濃拿鐵（65元）買一送一，單筆消費一杯送兌換券一張，可於下周3月28日至4月1日兌換，冷熱不限，但第二杯必須憑券在原店兌換。
雖然折扣幅度是誠意十足的買一送一，但卻引發網友怨聲載道：「浪費紙」、「小白單放到忘記，給優惠不乾脆」、「用小白單是不是賭顧客忘記或遺失」。消費者在意的點多是全家首推數位寄杯，但在有App的情況下，反而回頭使用小白單。不過還是有人力挺：「全家屌打，反觀某家連活動都不敢辦」，也有人認為全家行銷不是傻子，刻意錯開兌換時間是為了增加來客數。
而7-ELEVEN今（25）日起至3月29日，開跑只限5天的促銷，瓶裝飲料如可口可樂纖維+、冬瓜茶、青草茶、UCC職人冰咖啡，以及ICE比菲多益生菌冰棒，全部快閃買一送一。促銷品項引起網友討論：「冰好吃，已經預訂16支」、「肥仔快樂神仙水買起來」、「UCC無糖以寶特瓶咖啡來說算好喝方便」、「可惜冬瓜茶不是味丹的」。