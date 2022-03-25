各國青少年如何打第三劑？陳秀熙分析背後考量

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對比各國做法，以色列是全球第一個開放第三劑施打的國家，自去（2020）年先開放60歲以上長者，後再開放至12歲以上民眾都可接種第三劑。
今年1月3日，美國食品暨藥物管理局（FDA）批准12至15歲青少年接種第三劑新冠肺炎疫苗，廠牌為BNT，與次劑施打間隔從6個月縮短至5個月，藉此防範Delta與Omicron變異株。
匈牙利與德國也因為Omicron變異株蔓延，建議青少年施打第三劑。德國疫苗接種委員會（STIKO）1月13日更指出，孩童第三劑可施打BNT，且與第二劑疫苗施打間隔3個月即可。
隨後1月17日，英國也讓16至17歲青少年施打第三劑新冠疫苗，但英國的疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）對於12歲至15歲健康族群仍不建議，有慢性病、神經系統疾病等高風險兒可先接種。
歐洲藥品局（EMA）2月24日也透過新聞稿表示，人用藥品委員會（CHMP）經審核，建議核准BNT疫苗作為12歲以上青少年第三劑。
韓國隨著疫情持高不下，自3月31日起，將開放12至17歲青少年施打第三劑新冠疫苗，施打間隔需與第二劑間隔滿3個月，以避免校園群聚影響授課計畫；日本則宣佈自4月起開放12至17歲的青少年接種第三劑疫苗。
對此，陳秀熙分析，歐美自然感染者非常多，是以自然感染為主的族群免疫，因此未打疫苗的青少年與12歲以下兒童成為關注焦點，擔心青少年與兒童染疫後可能會引起住院或重症，因此多贊成青少年施打第三劑。
針對英國僅開放16、17歲青少年施打第三劑，陳秀熙解釋，英國認為自然感染已達成族群免疫，可阻擋16歲以下年輕人染疫，且兒童第一線免疫系統清除病毒能力非常快，即使染疫很快就能康復，又對於施打疫苗後，仍不清楚是否會有長期副作用，還沒有很多時間可以觀察，因此無須接種疫苗，不過以目前英國疫情，可能會慢慢改變做法。
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