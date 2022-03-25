國旅券倒數衝刺 買門票滿千送兩千、訂房送萬元旅遊金
國旅券使用期限進入倒數階段了，4/30前要快點花掉！在這最後一波Klook於去年11月推出國旅券「買千送千、最高送五千」活動，市場好評不斷，即日起Klook更加倍祭出國旅券「買千送兩千、最高送萬元」最後加碼，只要使用國旅券預訂高鐵國旅聯票、熱門景點門票等，即可獲得價值2,000元旅遊金。
舉例來說，使用國旅券在Klook下訂高鐵國旅聯票，或其他國旅商品，如勇奪Klook《2021國旅熱銷體驗年度Top 10》第一名的遠雄海洋公園、號稱大人版遊樂園的十鼓仁糖文創園區，或是可與超萌水豚君互動的鹿境梅花鹿生態園區等，預訂成功後Klook將再拋送總價2,000元的旅遊金，之後可折抵美食、住宿、或其他體驗行程使用。
此外，下訂飯店住宿Klook則送總價10,000元旅遊金，等於10倍奉還價值千元國旅券，還有機會獲得暢遊屏東海生館一整年的機會。Klook也限時推出「煙波集團品牌週」活動，即日起至3/25預訂煙波集團指定飯店可現省2,200元，使用國旅券結帳成功還可再獲得10,000元旅遊金。
Klook觀察平台從去年11月到今年2月國旅券的整體使用量約有5成用於旅遊活動商品，其中又以主題樂園最為熱銷，其次則為飯店住宿商品，占比約3成；加碼活動也同時帶動國旅市場效益成長，統計使用國旅券結帳的訂單，平均每單結帳金額為2,930元。
同時加碼推出抽獎活動，即日起至4/5，於Klook使用國旅券購買商品且結帳成功，就有機會獲得「屏東海生館 海洋卡」，從啟用日算起整整一年可無限次數暢遊屏東海生館。