暫緩青少年第三劑、兒童疫苗　ACIP專家親解兩派觀點

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陳秀熙說明，抱持贊成青少年接種第三劑新冠疫苗的專家，通常會站在族群免疫觀點，希望社區免疫保護力能夠達到一定保護水準，其中青少年群體就佔比很大一部分，另新冠疫苗保護力會隨接種時間而消退，加上預防新型變異株、避免疫苗失效等理由，因此建議青少年接種。
不過也有專家持不同看法，陳秀熙解釋，台灣疫情非常少，若成人疫苗覆蓋率高，可間接保護兒童與青少年，就不用再打疫苗，且青少年與兒童感染後症狀輕微，第一線免疫系統清除病毒速度快，康復也快，因此無須接種疫苗。
「我們必須要從族群的層次跟個人的層次來做考慮，這樣才是一個比較對的方向。」陳秀熙認為，以族群免疫觀點，會贊成大家施打，但因為台灣疫情控制相對良好，也應從個人層次，讓大家考慮優缺點，自由選擇接種與否。
陳秀熙評估，若以公衛專家意見來看，台灣疫情如果可以繼續控制良好、提升第三劑疫苗涵蓋率，並維持戴口罩、社交距離等防疫措施，還是可以防止社區大流行。
對於未來是否可能開放青少年自由選擇接種第三劑，陳秀熙認為有可能，不過條件是必須要在疫情能控制到「重症清零」的情況下，若疫情過高，「大概我們也沒有太多選擇」。
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