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暫緩青少年第三劑、兒童疫苗　ACIP專家親解兩派觀點

▲ACIP委員、台大公衛教授陳秀熙解釋，相較世界各國，台灣疫情控制良好，才有選擇青少年是否施打第三劑新冠疫苗的權利。（圖／亞東醫院提供）
▲ACIP委員、台大公衛教授陳秀熙解釋，相較世界各國，台灣疫情控制良好，才有選擇青少年是否施打第三劑新冠疫苗的權利。（圖／亞東醫院提供）

記者許若茵／台北報導

2022-03-25 09:32:29

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨（24）日建議暫緩青少年施打第三劑新冠疫苗。ACIP委員、台大公衛教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》時解釋，相較世界各國，台灣疫情控制良好，才有選擇是否施打的權利，他也解答專家間的不同看法。

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ACIP會議表示，暫不建議12至17歲青少年族群接種第三劑、也暫不建議5至11歲兒童族群接種新冠疫苗，應待更多數據證實安全性及疫苗保護效益後，再行討論。

陳秀熙說明，抱持贊成青少年接種第三劑新冠疫苗的專家，通常會站在族群免疫觀點，希望社區免疫保護力能夠達到一定保護水準，其中青少年群體就佔比很大一部分，另新冠疫苗保護力會隨接種時間而消退，加上預防新型變異株、避免疫苗失效等理由，因此建議青少年接種。

不過也有專家持不同看法，陳秀熙解釋，台灣疫情非常少，若成人疫苗覆蓋率高，可間接保護兒童與青少年，就不用再打疫苗，且青少年與兒童感染後症狀輕微，第一線免疫系統清除病毒速度快，康復也快，因此無須接種疫苗。

「我們必須要從族群的層次跟個人的層次來做考慮，這樣才是一個比較對的方向。」陳秀熙認為，以族群免疫觀點，會贊成大家施打，但因為台灣疫情控制相對良好，也應從個人層次，讓大家考慮優缺點，自由選擇接種與否。

陳秀熙評估，若以公衛專家意見來看，台灣疫情如果可以繼續控制良好、提升第三劑疫苗涵蓋率，並維持戴口罩、社交距離等防疫措施，還是可以防止社區大流行。

對於未來是否可能開放青少年自由選擇接種第三劑，陳秀熙認為有可能，不過條件是必須要在疫情能控制到「重症清零」的情況下，若疫情過高，「大概我們也沒有太多選擇」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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