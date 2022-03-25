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用SWATCH價買OMEGA登月錶　明開賣7900元排爆：黃牛哭了

▲SWATCH和OMEGA破天荒聯名推出Bioceramic登月錶，明（26）日全球同步上市，售價7900元，24日晚間專賣店已出現排隊人潮。（圖／SWATCH提供）
▲SWATCH和OMEGA破天荒聯名推出Bioceramic登月錶，明（26）日全球同步上市，售價7900元，24日晚間專賣店已出現排隊人潮。（圖／SWATCH提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-25 02:28:342022-03-25 02:37:24

用SWATCH平民價就能買到20多萬元的歐米茄超霸，愛錶人士能忍住不買嗎？SWATCH和OMEGA破天荒越級合作，打造第一只生物陶瓷Bioceramic登月錶，共11款配色，售價7900元，明（26）日全球同步上市，台灣僅在SWATCH台北101與西門町專賣店兩處販售，24日晚間已開始出現排隊人潮，黃牛價更一口氣漲2.5倍，轉手就喊到1萬9800元。

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錶壇近來最熱門的話題，絕對是OMEGA×SWATCH聯名作上市消息，奢侈品牌和流行品牌首次合作，推出一款7900元聯名登月錶，錶款以太空為靈感，用月亮、太陽及九大行星打造出11款配色。

▲上排左至右依序為金星、地球、水星、天王星、太陽，下排左至右依序為土星、海王星、木星、冥王星、火星。（圖／SWATCH提供）
▲上排左至右依序為金星、地球、水星、天王星、太陽，下排左至右依序為土星、海王星、木星、冥王星、火星。（圖／SWATCH提供）
聯名登月錶採用Bioceramic（塑膠混合陶瓷）物料，錶帶改為魔鬼氈配塑膠扣，外型極似OMEGA超霸登月錶，像是不對稱錶殼、小錶盤、測速圈，價格卻是SWATCH等級的親民價7900元。明（26）日全球同步上市，台灣只開放SWATCH台北101與西門町兩家專賣店銷售，每人限購2只。據了解，聯名登月錶並非限量，不過台灣首批各只有100只，因此西門町專賣店在24日晚間就開始出現排隊人潮。

▲OMEGA×Swatch MoonSwatch登月錶Mission to the Moon，售價7900元。
▲OMEGA×Swatch MoonSwatch登月錶Mission to the Moon，售價7900元。
SWATCH稍早在官方IG回覆粉絲指出，目前只在指定專賣店販售，但未來將會開放線上銷售，讓不少網友立刻幫黃牛哭哭，不但錶款非限量，連線上也會開賣。但也有網友認為，未來補貨機制尚未明朗，還是會有不願苦等、想早買早享受的人，寧可多花2倍價格搶先拿到手。還有人直言，石英機芯加上特殊配色，且並未限量，「就算它是最便宜的歐美茄，但本質上還是SWATCH」。話雖如此，一看到萬元有找的價格，依然讓很多買不起OMEGA的民眾心動。

▲聯名登月錶26日全球同步開賣，24日晚間專賣店前已出現排隊人潮。（圖／翻攝臉書）
▲聯名登月錶26日全球同步開賣，24日晚間專賣店前已出現排隊人潮。（圖／翻攝臉書）

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